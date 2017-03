Irānas TV translē «Oskarus» ar «kailuma cenzūru»

Foto: Reuters/ScanPix

Kā zināms, hidžāba nēsāšana simbolizē reliģisku piederību, un Irānā reliģiskajiem uzskatiem, atšķirībā no sekulārās Eiropas, ir liels svars. Tāpēc nav brīnums, ka, demonstrējot fragmentu no «Oskara» ceremonijas, Irānas ziņu aģentūra ILNA televīzijā nolēma cenzēt to, kas ir šķietami nepiedienīgs, - sievietes ķermeni.