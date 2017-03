Kinoteātros: «Vilcienvakte 2» un «Skaistule un Briesmonis»

Emma Vatsone staro filmas "Skaistule un briesmonis" pirmizrādē. Foto: Adam Holt / REUTERS

No piektdienas kinoteātros sāks demosntrēt divas ilgi gaidītas filmas - Denija Boila (Danny Boyle) oriģinālās filmas «Trainspotting» («Vilcienvakte») turpinājumu «T2:Trainspotting» («Vilcienvakte 2») un krāšņo «Disneja» filmu «Skaistule un briesmonis» («Beauty and the Beast») ar Emmu Vatsoni galvenajā lomā. Uz ekrāniem arī viena dokumentālā filma «Viesuļvētra. Vēja Odiseja» («Ouragan, l'odyssée d'un vent»).