«Bēbis boss» ir galvenais kinoteātros

Ziemeļamerikas kinoteātrus šonedēļ iekarojis Bēbis boss - animācijas filma «Boss Baby», kur galvenās lomas ieskaņojis Aleks Boldvins (Alec Baldwin) un seriāla «Draugi» aktrise Lisa Kadrova (Lisa Kudrow).

Filmas pirmajā nedēļā iekasējusi 49 miljonus dolāru.

Šis pieaugušajiem un bērniem visos laikos aktuālais stāsts tiek vēstīts no septiņgadīgā Tima skatu punkta - viņš jūtas vecāku uzmanības apdalīts no brīža, kad ģimenē ienāca jaunākais brālis. Taču jaundzimušais ir ne gluži parasts bērns - viņš ir dzimis līderis, ļoti prātīgs un it visā redz izaicinājumus savam biznesam. Kad Tims nejauši uzzina par sazvērestību ar mērķi iznīcināt mīlestību visā pasaulē, viņš saprot, ka būs vajadzīgs uzticams un gudrs sabiedrotais, lai stātos ceļā ļaundariem.

2. vietā šonedēļ vērienīgā «Disneja» filma «Skaistule un briesmonis» («Beauty and the Beast») ar Emmu Vatsoni galvenajā lomā. Iekasēti 48 miljoni.

Savukārt režisora Rūperta Sandersa (Rupert Sanders) ilgi gaidītā futūristiskā filma «Ghost in the Shell», kas ir populāras japāņu mangas ekranizācija, kurā galvenā loma atvēlēta amerikāņu aktrisei Skārletai Johansonei (Scarlett Johansson), startējusi 3. vietā. Tikai 19 miljoni.

Atgādinām, ka 1995. gadā klajā nāca pilnmetrāžas animācijas filma ar šādu pašu nosaukumu.

