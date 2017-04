Skārleta Johansone efektīga fantastikas žanrā

Foto: Ekrānuzņēmums

Viens no pavasara gaidītākajiem notikumiem kino pasaulē ir fantastikas filmas «Rēgs bruņās» («Ghost in the Shell») pirmizrāde. Intrigu par vērienīgo projektu, kuru jau šonedēļ kinoteātros var novērtēt arī Latvijas skatītāji, palīdz uzturēt daudzsološi fakti. Pirmkārt, filmā «Rēgs bruņās» galveno lomu atveido talantīgā aktrise Skārleta Johansone. Otrkārt, tas ir pirmais kādas kulta japāņu mangas Holivudas lielbudžeta ekranizējums.