Uz lielā ekrāna pirmizrāde aizkustinošai vēsturiskai drāmai

Jau šonedēļ pirmizrādi Latvijas kinoteātros piedzīvos populārās amerikāņu rakstnieces Diānas Akermanes slavenākā romāna «Zoodārza uzrauga sieva» («The Zookeeper`s Wife») ekranizējums. Tas ir balstīts uz patiesiem notikumiem un vēsta par Varšavas Zooloģiskā dārza vadītāja sievu, kura Otrā pasaules kara laikā sniedza patvērumu daudziem vajātiem cilvēkiem.

Biogrāfiskā drāma «Zoodārza uzrauga sieva» ir vizuāli krāšņa un izjusti kinematogrāfiska rekonstrukcija vienam no aizkustinošākajiem stāstiem Eiropas 20. gadsimta vēsturē. Tā kārtu pa kārtai atklāj notikumus, kas ir saistīti ar Antoniju Žabinsku. Viņa bija Varšavas Zooloģiskā dārza vadītāja Jana Žabinska sieva laikā, kad 1939. gadā pilsēta kapitulēja un piedzīvoja vācu okupāciju. Drīz vien tika sākta poļu ebreju masveida iznīcināšana, taču Antonija kļuva par aktīvu pretošanās kustības dalībnieci un pašaizliedzīgi glāba dzīvības, kas citādi nonāktu Varšavas geto. Sniedzot patvērumu svešiniekiem savās mājās un zoodārzā, jaunā sieviete pakļāva lielām briesmām visu savu ģimeni.

Kinokritiķu atsauksmes liecina, ka filmas «Zoodārza uzrauga sieva» spēcīgākais elements ir Antonijas lomas atveidotāja Džesika Časteina. Šī spožā amerikāņu aktrise jau pirms dažiem gadiem saņēma prestižo «Zelta globusa» balvu kā labākā dramatiskā aktrise un ir divas reizes izvirzīta leģendārajai «Oskara» balvai.

«Antonija bija līdzcietīga un gaiša personība. Viņa uzskatīja, ka ikviena dzīva būtne ir vienlīdzīga un ir pelnījusi mīlestību un cieņu. Tolaik, starp citu, pat tas, ka iedevi ebrejam padzerties ūdeni, varēja beigties ar tavu un tavu bērnu nāvi, tāpēc ar prātu nav aptveramas briesmas, kam viņa pakļāva sevi un savus bērnus, izlemjot glābt desmitiem vajāto,» savu varoni raksturo aktrise Džesika Časteina.

Tikmēr filmas «Zoodārza uzrauga sieva» režisore, jaunzēlandiete Nikija Karo uzsver, ka šis ir viens no retajiem kino stāstiem, kurā kara un holokausta tēma ir skatīta no sievietes skatpunkta. «Ierasti, ka kino jomā Otrā pasaules kara periodam daudz epizožu tiek veltīts ieročiem un vīriešu kaujas ainām, taču arī sievietes to visu izdzīvoja. Viņu ieroči nereti bija līdzjūtība, un tieši tas man profesionāli bija ļoti liels izaicinājums,» filmas aizkulišu intervijās atklājusi Nikija Karo.

