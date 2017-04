«Ātrs un bez žēlastības 8» startē vareni!

Ziemeļamerikas kinoteātros ar jaudīgu startu 1. vietā uzšāvusies asa sižeta filma «The Fate of the Furious» («Ātrs un bez žēlastības 8»), kas ir pirmā sērijas filma bez aktiera Pola Vokera piedalīšanās.

«The Fate of the Furious» nedēļas griezumā iekasējusi 100,1 miljonu dolāru. Tikmēr filmas globālie ienākumi, arī no Latvijas kinoteātriem, ir 532,5 miljoni. Lauvas tiesu veido ienākumi no Ķīnas - 250 miljoni.

Tikmēr ar lielu atrāvienu 2. vietā animācijas filma «Boss Baby», kur galvenās lomas ieskaņojis Aleks Boldvins (Alec Baldwin) un seriāla «Draugi» aktrise Lisa Kadrova (Lisa Kudrow). Filma trešajā nedēļā iekasējusi 15,5 miljonus dolāru.

Šis pieaugušajiem un bērniem visos laikos aktuālais stāsts tiek vēstīts no septiņgadīgā Tima skatu punkta - viņš jūtas vecāku uzmanības apdalīts no brīža, kad ģimenē ienāca jaunākais brālis. Taču jaundzimušais nav gluži parasts bērns - viņš ir dzimis līderis, ļoti prātīgs un it visā redz izaicinājumus savam biznesam. Kad Tims nejauši uzzina par sazvērestību ar mērķi iznīcināt mīlestību visā pasaulē, viņš saprot, ka būs vajadzīgs uzticams un gudrs sabiedrotais, lai stātos ceļā ļaundariem.

3. vietā šonedēļ vērienīgā «Disneja» filma «Skaistule un briesmonis» («Beauty and the Beast») ar Emmu Vatsoni galvenajā lomā. 4. vietā animācijas filma «Smurfi. Zudušais ciemats» («Smurfs: The Lost Village»).

Top5 noslēdz jauna komēdija «Going in Style» ar Morganu Frīmenu galvenajā lomā.