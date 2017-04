Īsfilma par romu ģimeni festivāla «Hot Docs» konkursā

Jaunākā latviešu režisores Astras Zoldneres dokumentālā īsfilma «Melleņu gari» (starptautiskais nosaukums «Blueberry Spirits») ir iekļauta nozīmīgākā Ziemeļamerikas dokumentālo filmu festivāla «Hot Docs» (Kanāda) konkursa programmā, kur piedzīvos arī savu Ziemeļamerikas pirmizrādi.

Kanādas pilsētā Toronto šogad jau 24. reizi notiekošais festivāls Hot Docs ir Ziemeļamerikā lielākais un nozīmīgākais dokumentālo filmu festivāls. 2016. gadā festivālu apmeklēja rekordliels interesentu skaits – 211 000 –, un arī šī gada festivālā ir plānots ievērojams dalībnieku un viesu skaits. Šogad no 2906 filmu pieteikumiem festivālā tika iekļautas 230 filmas no 58 valstīm; Astras Zoldneres īsfilma Melleņu gari vienīgā šogad pārstāv Latviju.

Festivāls Toronto norisināsies no 27. aprīļa līdz 7. maijam, Latvijas īsfilma skatāma seansos 28. un 29. aprīlī, kā arī 6. maijā, kad tā cīnīsies par labākās dokumentālās īsfilmas statusu. Filmu Toronto no Latvijas ar Nacionālā Kino centra atbalstu pārstāvēs Melleņu garu producents un operators Kaspars Braķis.

Foto: publicitātes

Reklāma

Filmas režisore Astra Zoldnere stāsta: «Hot Docs ir patiesi prestižs festivāls, kuru apmeklē ne tikai daudzi kinomīļi, bet arī kino industrijas pārstāvji. Manas filmas iekļaušana festivālā ir liels sasniegums un neapšaubāmi palīdzēs arī tās turpmākai izplatīšanai. Pēc filmas pirmizrādes Leipcigā mūs uzrunāja sešu dažādu festivālu pārstāvji, kas vēlējās iekļaut filmu arī savu festivālu programmās. Es ceru, ka filmas dalība Toronto festivālā veicinās interesi par Melleņu gariem un Latvijas kino arī ārpus Eiropas.»

Filma «Melleņu gari» pasaules pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada novembrī izpārdotā seansā prestižajā Leipcigas (Vācija) dokumentālo un animācijas filmu festivālā, kur saņēma pozitīvu vērtējumu gan no kino profesionāļiem, gan apmeklētājiem. Filma jau ir iekļauta desmit starptautisku festivālu programmās, to starpā Neimegenas Starptautiskajā īsfilmu festivālā Go Short (Nīderlande), Maskavas dokumentālo festivālā Doker (Krievija) un CineDoc Tbilisi (Gruzija); pirms dažām dienām filmai piešķirta Skatītāju balva Vācijā, Monstronale Festival noslēgumā. Īsfilmas pirmizrāde Latvijā notiks šovasar Rojas kinofestivālā RojaL, piedaloties tās galvenajiem varoņiem un veidotājiem.

«Melleņu gari» ir poētiska dokumentālā īsfilma par romu ģimeni, kura vasaras pavada Kurzemes mežos, lasot un pārdodot ogas. Ievācot meža ražu, romi dalās ar spoku stāstiem, kurus paši mežā piedzīvojuši. Mistiskajos un noslēpumainajos stāstos pamazām atklājas romu cīņa par identitāti, mēģinot sabalansēt pagātni un tagadni, kā arī tradicionālo un moderno dzīvesveidu.

Filma tapusi studijā Fly For Film, režisore Astra Zoldnere, operators un producents Kaspars Braķis, montāžas režisore Astrīda Konstante, komponists Jan Schöwer, skaņu režisors Anrijs Krenbergs.

Filmas reklāmas rullītis Blueberry Spirits trailer from Kaspars Brakis on Vimeo.