Sīgalam aizliedz iebraukt Ukrainā

Ukrainas Drošības dienests (UDD) aizliedzis uz pieciem gadiem iebraukt valstī amerikāņu asa sižeta filmu aktierim Stīvenam Sīgalam, paziņojis UDD preses dienests.

«Jā, aizliegts,» pavēstīja UDD preses sekretāre Jeļena Gitļanskaja, atbildot uz jautājumu, vai UDD aizliedzis Sīgalam iebraukt Ukrainā.

Viņa precizēja, ka Sīgalam aizliegts iebraukt Ukrainā uz pieciem gadiem.

Kā ziņots, Krievijas prezidents Vladimirs Putins novembrī ar savu rīkojumu piešķīra Sīgalam Krievijas pilsonību.

Kā pavēstīja Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs, Krievijas pilsonība Sīgalam piešķirta pēc viņa daudzkārtējiem un neatlaidīgiem lūgumiem.

«Tā bija viņa vēlme, viņš tiešām uzstājīgi un diezgan ilgu laiku vērsās ar lūgumu piešķirt viņam pilsonību,» sacīja Peskovs.

Pēc viņa teiktā, Sīgals «ir pazīstams ar savām siltajām jūtām pret mūsu valsti, ko viņš nekad nav slēpis. Vienlaikus viņš ir pazīstams aktieris, kas arī deva pamatu piešķirt viņam Krievijas pilsonību».

Sīgals savu vēlmi iegūt Krievijas pilsonību skaidrojis ar to, ka «ļoti gribētu dažus mēnešus gadā pavadīt ar saviem draugiem Krievijā, ar cilvēkiem, kuri viņu šeit mīl un gaida».

Pagājušā gada sākumā Sīgalam tika piešķirta Serbijas pilsonība.

Sīgals, kuram ir septītās pakāpes melnā josta aikido, spēlējis tādās asa sižeta filmās kā «Above the Law», «Hard to Kill» un «Under the Siege».

Sīgals arī uztur draudzīgas attiecības ar Putinu. Viņš piedalījies skolēnu sporta aktivitāšu popularizēšanā Krievijā.

Krievijas pilsonību saņēmis arī franču aktieris Žerārs Depardjē.

