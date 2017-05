«Galaktikas sargi: 2. daļa» sāk ar 145 miljoniem

Ziemeļamerikas kinoteātros pārliecinoši startējusi asa sižeta zinātniskās fantastikas filma «Guardians of the Galaxy Vol. 2» (Galaktikas sargi: 2. daļa), ziņo ārvalstu prese.

Filma nedēļas nogalē iekasējusi 145 miljonus dolāru. Tas ir otrs labākais šā gada starts uzreiz aiz Disneja kompānijas filmas «Skaistule un briesmonis».

Atgādinām, ka jaunā filma (režisors Džeimss Ganns) ir turpinājums 2014. gada pelnošākajai kinolentei ASV «Guardians of the Galaxy» («Galaktikas sargi»). Filmas ieņēmumi sasniedza 773 miljonus ASV dolāru.

Reklāma

Anotācija: Raibā kompānija ir atgriezusies. Un joprojām viss notiek pa vecam – ar apbrīnojamu regularitāti tā turpina iekulties visdažādākajās situācijās un gandrīz bez zaudējumiem (dažreiz pat ar ieguvumiem) veiksmīgi izkļūt no visa ārā. Šoreiz viņu galvenais uzdevums būs atminēt Galaktikas lielāko noslēpumu – kurš ir Pītera Kvila tēvs?

-->







































Aizvērt Filmas "Guardians of the Galaxy Vol. 2" pirmizrāde Londonā AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX AFP/EPA/LETA, REUTERS/SCANPIX







2. vietā asa sižeta filma «The Fate of the Furious» («Ātrs un bez žēlastības 8»), kas ir pirmā sērijas filma bez aktiera Pola Vokera piedalīšanās. «The Fate of the Furious» otrās nedēļas griezumā iekasējusi 8,5 miljonus dolāru.

-->











































Aizvērt Ņujorkā pirmizrādi piedzīvo filma "The Fate of the Furious" AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix AFP/Reuters/Scanpix







3. vietā animācijas filma «Boss Baby», kur galvenās lomas ieskaņojis Aleks Boldvins (Alec Baldwin) un seriāla «Draugi» aktrise Lisa Kadrova (Lisa Kudrow). Filma sestajā nedēļā iekasējusi 6 miljonus dolāru.

-->



























Aizvērt Animācijas filmas «Boss Baby» (Bēbis boss) pirmizrāde AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







4. vietā režisora Kena Marino komēdija «How to Be a Latin Lover», kas vēsta par kādu vīrieti, kurš savaldzina vecākas kundzes.

Top5 noslēdz «Skaistule un briesmonis».

Saistītie raksti