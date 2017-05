Kilmers atzīst, ka viņam bijis vēzis

Vels Kilmers. Foto: Vida Press

Lai arī sākotnēji to noliedzis, 57 gadus vecais Holivudas aktieris Vels Kilmers maija sākumā, piedaloties portāla Reddit veidotajā rubrikā «Ask Me Anything» («Pajautā man jebko»), negribīgi atzinis, ka tiešām bija slims, bet šobrīd ir pilnībā izārstējies no vēža.