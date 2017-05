Kannu kino festivālam aprit 70 gadi

Kannu kinofestivāla rīkotāji Thierry Fremaux un Pierre Lescure. Foto: AFP/Reuters/AP

Pulcējot uz sarkanā paklāja pasaulslavenus aktierus un režisorus, starptautiskais Kannu kino festivāls šonedēļ atzīmēs 70. gadskāru. Jubilejas festivāla ietvaros 11 dienu laikā no 17. līdz 28. maijam tiks izrādītas 49 filmas no 29 valstīm. 19 no šīm filmām sacentīsies par festivāla galveno balvu «Zelta palmas zaru».