Pirmizrāde kino huligāna Gaja Ričija jaunākajai filmai

Jau šajā nedēļā pirmizrādi Latvijas kinoteātros piedzīvos kulta režisora Gaja Ričija jaunākā filma «Karalis Arturs. Leģenda par zobenu» («King Arthur: Legend of the Sword»). Daudzsološajā piedzīvojumu drāmā viņš vienkopus ir sapulcinājis tādus slavenus aktierus kā Čārliju Hanemu, Ēriku Banu, Džimonu Hansu un Džūdu Lovu.

Filma «Karalis Arturs. Leģenda par zobenu» atspoguļo krāšņu, mūsdienīgu un aizraujošu versiju par to, kā šķietami vienkāršs puisis Arturs dažādu mistisku sakritību rezultātā paveic neticamus varoņdarbus un kļūst par leģendāru britu vadoni. Nozīmīgu lomu šajā stāstā ieņem maģiskais zobens Ekskaliburs jeb Tērauda griezējs, kas ir neatņemama sastāvdaļa teiksmainajos mītos par karaļa Artura uzvaras pilnajām kaujām.

Režisors Gajs Ričijs ir plaši pazīstams kā kino huligāns un vienlaikus izsmalcināts estēts, kura neatkārtojamais stils ir ieguvis skatītāju atzinību visā pasaulē. Filmā «Karalis Arturs. Leģenda par zobenu» ir vērojama lielākā daļa no Gaja Ričija īpašā kino rokraksta elementiem: perfekta, zibenīga montāža, stilīgi kadri, elegants humors un neparasta leģendāra stāsta interpretācija.

Piedzīvojumu drāmas «Karalis Arturs. Leģenda par zobenu» publicitātes intervijās Gajs Ričijs uzsver: kaut arī, kā ierasts konkrētajā žanrā, 50 procenti no filmas budžeta tika iztērēti vizuālajiem specefektiem, tomēr viņam pašam būtiskāk šķitis piešķirt jaunus vaibstus tik ierastajām episkajām filmām par teiksmainiem personāžiem. «Manā filmā Arturs nav viennozīmīgi labais tēls. Viņā ir kaut kas huligānisks. Arturs iegūst pārdabisku spēku palīdzību, un būtisks ir jautājums, vai viņš spēj izšķirt, kur to lietot un kur ne. Viņš ir kā vāvere, kura ir ieraudzījusi riekstu un cenšas to dabūt par visām varītēm. Manuprāt, dzīve ikvienam ir nemitīga ložņāšana starp gana netīriem darījumiem, un es nezinu, vai varam visu dzīvi palikt cēli,» savās pārdomās dalās Gajs Ričijs.

Filma «Karalis Arturs. Leģenda par zobenu» ir pirmais no sešiem iecerētajiem lielbudžeta kino projektiem par britu teiksmaino varoni karali Arturu. Tos visus ir paredzēts uzticēt režisēt Gajam Ričijam.

Piedzīvojumu drāmas «Karalis Arturs. Leģenda par zobenu» reklāmas rullītis