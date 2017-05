Gints Grūbe kā vienīgais no Baltijas producentiem strādās Kannās

Filmu studijas «Mistrus Media» producents Gints Grūbe iekļauts 20 profesionālo kinoproducentu izlasē platformai «Producers on the Move», kas jau 18. reizi strādās Kannu starptautiskā kinofestivāla ietvaros, informē Nacionālajā kino centrā (NKC).

Saistītie raksti Izkaisītais Gints Grūbe 2006. g. 26. maijs

Eiropas kino popularizēšanas organizācija «European Film Promotion» (EFP) katru gadu atlasa 20 profesionālus un perspektīvus kinoproducentus no visas Eiropas prestižajai kinoproducentu platformai Producers on the Move, un šogad tai izvēlēts arī Latvijas filmu studijas Mistrus Media producents Gints Grūbe – vienīgais no Baltijas valstīm, pauda NKC speciāliste Kristīne Matīsa.

Kannu kinofestivāla ietvaros «Producers on the Move» notiks 18. reizi, un tā ir iespēja producentiem, kuru iepriekš producētās filmas uzrādījušas labus vietējos un starptautiska mēroga izplatīšanas rezultātus, popularizēt savus nākamos projektus, piesaistīt sadarbības partnerus, konsultēties ar starptautiski atzītiem audiovizuālās nozares speciālistiem. Dalība platformā «Producers on the Move» nodrošinās Gintam Grūbem arī iespēju prezentēt topošās režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilmas «Puika ar suni» projektu, kas atbalstīts Nacionālā Kino centra programmā «Latvijas filmas Latvijas simtgadei».

Reklāma

«Kannu kinofestivāls ir nozīmīgākā tikšanās vieta Eiropas kinoveidotājiem. Man prieks, ka mūsu studijas darbība un panākumi, veidojot un demonstrējot spēlfilmu «Melānijas hronika» un arī vairākas pēdējo gadu dokumentālās filmas, ir novērtēta, un tas dos iespēju starptautisku auditoriju iepazīstināt ar Dāvja Sīmaņa topošo filmu par Žani Lipki, tāpat arī prezentēt Latvijas kino un mūsu studijas darbu Eiropas kinoprofesionāļiem,» saka Gints Grūbe.

Atlases kritēriji dalībai platformā «Producers on the Move» paredz, ka producenta iepriekšējā producētā filma tikusi atlasīta vienam no nozīmīgākajiem starptautiskajiem filmu festivāliem – Ginta Grūbes producētā «Melānijas hronika» starptautisko pirmizrādi piedzīvoja A klases festivālā Tallinā. Tāpat filmai jābūt atzinīgi novērtētai nacionālajā tirgū un demonstrētai citās valstīs, turklāt pretendents nedrīkst būt vecāks par 45 gadiem. 2016. gadā šai platformai bija izvēlēts producents Roberts Vinovskis (Studija «Lokomotīve»).

Saistītie raksti