Atklāj 70. Kannu kinofestivālu

Pastiprinātas drošības apstākļos trešdien tiek atklāts 70. Kannu kinofestivāls. Bruņoti policisti patrulē Franču rivjēras kūrorta lidostā un dzelzceļa stacijā, kā arī festivāla norises vietās.

Varasiestādes, lai festivāla 11 dienās sekotu līdzi notiekošajam, uzstādījušas 550 novērošanas kameras.

Prāvi puķupodi un nožogojuma stabi stratēģiski izvietoti tā, lai norobežotos no transporta plūsmas. Tas darīts, ņemot vērā Nicas terorakta traģisko pieredzi, kur pērn jūlijā terorists pūlī ietrieca smago automašīnu, nogalinot 85 cilvēkus.

Reklāma

Festivāla gaitā tiks izrādītas 29 valstu 49 filmas, no kurām 19 cīnīsies par festivāla galveno balvu - «Zelta palmas zaru».

Festivāls sāksies ar atklāšanas ceremoniju un filmas «Les Fantomes d'Ismael» («Ismaela rēgi») seansu. Tā vēsta par kādu kinematogrāfistu, kura dzīve tiek izsita no līdzsvara, kad negaidīti uzrodas bijusī pirms 20 gadiem it kā no dzīves aizgājusi mīļākā.

Festivāla galveno žūriju šogad vada godalgotais spāņu kinorežisors Pedro Almadovars.

Par godu 70.gadskārtai šogad «Zelta palmas zars» inkrustēts ar 167 dimantiem, plānoti vairāki grezni pasākumi.

Festivāla programmā iekļautas arī vairākas filmas par politiski aktuālām tēmām, tostarp Ziemeļkoreju, seksa verdzību, bēgļu krīzi, AIDS un klimata izmaiņām.

«Mēs neesam politiski, bet režisori tādi ir,» prezentējot 2017.gada programmu, pagājušajā mēnesī norādīja festivāla direktors Tjerī Fremo.

Salīdzinot ar citiem filmu festivāliem, Kannu kinofestivāls vienmēr centies distancēties no politikas aktualitātēm. Taču šķiet, ka šī gada programma to nepieļaus.

Festivāla ietvaros tiks demonstrēts austriešu režisora Mihaela Hanekes stāsts par bēgļiem «Happy End» («Laimīgās beigas») un īpašā seansā tiks izrādīta amerikāņu režisora Jūdžīna Džareki filma «Promised Land» («Apsolītā zeme»), kurā savdabīgā veidā izskaidrota republikāņa Donalda Trampa uzvara prezidenta vēlēšanās.

Jau vēstīts, ka festivāla oficiālajā programmā iekļautas arī divas Latvijā uzņemtas un valsts līdzfinansētas filmas - Ukrainas režisora Sergeja Lozņicas spēlfilma «Lagidna» («Lēnprātīgā») un Slovākijas režisora Ģerģa Krištofa pilnmetrāžas debija «Vychladnutie» («Prom»).

Latvijai ir saistība ar vēl vienu Kannu oficiālā konkursa lenti - Krievijas režisora Andreja Zvjaginceva spēlfilmu «Ņeļubovj» («Nemīlestība»), kurā tēlo Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs.