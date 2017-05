Īpašā seansā - «Kā apprecēt miljonāru»

Sezonas noslēgumā kinoteātris «Splendid Palace» un kinoprojekts «Spektrs» aicina izcilās Merilinas Monro izpildījumā uzzināt atbildi uz mūžseno jautājumu – «Kā apprecēt miljonāru» (How to Marry a Millionaire, 1953). Sezonas noslēguma seanss jau otrdien, 20. jūnijā plkst. 19.

Savas karjeras laikā ekrāna dīva Merilina Monro ir piedalījusies gan drāmās, gan komēdijās, bet reti kurā lomā viņa bija tik ļoti rotaļīga un darbojās tik apburošā aktrišu ansamblī kā režisora Džīna Negulesko 1953. gada komēdijā «Kā apprecēt miljonāru». Filmā varēs redzēt Merilinu vienā no viņas šarmantākajām, dzirkstošākajām un arī emocionālākajām lomām, bet kompāniju viņai sastādīs ekrāna leģendas Lorēna Bekola un Betija Greibla.

Foto: publicitātes

Reklāma

Trīs ambiciozas Ņujorkas modeles Šacija, Pola un Loko ir nogurušas no lētiem šampaniešiem un vēl lētākiem vīriešiem, tādēļ ievācas glaunā Manhetenas dzīvoklī ar vienu vienīgu mērķi - atrast, savaldzināt un apprecēt trīs miljonārus, lai dzīvē vairs ne par ko nebūtu jādomā! Viņām ir tikai viena problēma - atšķirt īstus miljonārus no harizmātiskiem viltvāržiem nav nemaz tik vienkārši. Un arī tad, kad ir, paliek jautājums - vai tiešām nauda ir tā vērta?

Filmas fragments

Neskatoties uz apkārtējo aizspriedumiem («Trīs aktrises vienā filmā, visas - galvenajās lomās! Tur būs kašķis…»), visas trīs galveno lomu atveidotājas filmēšanas laikā pamatīgi sadraudzējās, kas arī ir brīnišķīgi redzams uz ekrāna. Būdamas daudz pieredzējušākas aktrises, Bekola un Greibla ņēma vēl nedaudz nedrošo un aktierspēles ziņā biklo Merilinu savā paspārnē, atklājot viņai aktieru dzīves un šovbiznesa noslēpumus.

Viena no pirmajām filmām, kas filmēta «CinemaScope» tehnoloģijā, «Kā apprecēt miljonāru» joprojām uz lielā ekrāna izskatās satriecoši - krāšņa, spilgta un vizuāli garšīga kā konfekte. To atzinīgi novērtēja ne tikai kino skatītāji, padarot to par vienu no veiksmīgākajām 1953. gada filmām, bet arī ASV Kinoakadēmija, piešķirot tai nomināciju «Oscar» balvai par labāko kostīmu dizainu, bet Britu kinoakadēmija gāja vēl soli tālāk un nominēja to BAFTA balvai nominācijā «Labākā filma».

Nāciet un novērtējiet arī jūs - īpašais filmas «Kā apprecēt miljonāru» Kinoteātra «Splendid Palace» sezonas noslēguma seanss jau otrdien, 20. jūnijā plkst. 19:00!