Karapetjana «Pirmdzimtais» piedzīvo pirmizrādi Kannās

Režisora Aika Karapetjana jaunākā spēlfilma «Pirmdzimtais», kas tapusi «Studijā Lokomotīve» un Latvijā uz ekrāniem nonāks septembrī, pirmo oficiālo seansu piedzīvojusi Kannu festivāla filmu tirgū «Marché du Film», un starptautiskajā apritē to jau pārstāv profesionāla filmu izplatīšanas aģentūra «Reel Suspect».

Kā jau iepriekš ziņots, šogad, Kannu festivāla 70. jubilejas gadā, Latvijas kino profesionāļi ir cieši iesaistīti dažādās industrijas norisēs. Kannu kinofestivāla tirgus sadaļā Marché du Film, kur satiekas potenciālie izplatītāji, pārdošanas aģenti un citi industrijas profesionāļi, tirgus skates ietvaros noticis režisora Aika Karapetjana jaunās filmas – psiholoģiskā trillera «Pirmdzimtais» – pirmais seanss.

Seansa organizētājs, Parīzē bāzētās starptautiskās izplatīšanas kompānijas Reel Suspect pārstāvis Mateo Lovadina saka: «Esmu ļoti priecīgs strādāt ar talantīgā režisora Karapetjana trešo spēlfilmu, un jau tagad varu teikt, ka festivāli un izplatītāji liek uz to lielas cerības, jo filmā meistarīgi savīti dažādi žanri, sapludinot spriedzes drāmas un trillera elementus, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ šī lieliskā filma piesaistīja manu uzmanību - «Pirmdzimtais» ir piemērots plašai auditorijai dažādās valstīs, kas ļaus filmai brīvi ceļot pār robežām.»

Reklāma

Aika Karapetjana spēlfilma «Pirmdzimtais». Foto: Kadrs no filmas

Filma ir stāsts par pusmūža inteliģentu, arhitektu, kurš, cenšoties sievas acīs atjaunot savu reputāciju pēc nepatīkama incidenta ar laupītāju uz ielas, ir iesaistīts notikumā, kurā viņa vainas dēļ iet bojā cilvēks. Ar laiku galvenais varonis sāk saskatīt noslēpumainas sakarības starp mirušo cilvēku, sievas pēkšņo grūtniecību un noslēpumainu šantāžistu, kurš viņu spiež rīkoties pret paša gribu. Galvenās lomas atveido Kaspars Znotiņš, Maija Doveika un Kaspars Zāle.

Filmas producents Roberts Vinovskis (Studija Lokomotīve) filmu «Pirmdzimtais» Kannās prezentējis jau iepriekš, ražošanas stadijā, kad 2016. gadā tika iekļauts prestižajā Kannu festivāla kinoproducentu platformas izlasē Producers on the Move, kurai Eiropas Kino akadēmijas apvienība European Film Promotion katru gadu atlasa 20 profesionālus un perspektīvus producentus no visas Eiropas. Roberts Vinovskis stāsta: «Dalība šajā platformā ir izglītojoša un rosinoša, tomēr lielākais ieguvums ir gūtie kontakti – pagājušajā gadā, kad šeit ierados ar filmu «Pirmdzimtais» vēl tapšanas stadijā, mums ar pieredzējušo pārdošanas aģentu Mateo Lovadinu izveidojās ļoti labs kontakts un filmas materiāls viņu tiešām ieinteresēja. Rezultātā, noskatījies filmu pat vēl pirms tās pilnīgas pabeigšanas, Mateo izteica vēlmi to pārstāvēt starptautiski. Domāju, tā mums ir liela veiksme, jo pieredzējis pārdošanas aģents filmai ir ārkārtīgi nozīmīgs ieguvums, turklāt apliecina tās tirgus potenciālu.»

Aiks Karapetjans filmē "Pirmdzimto". Foto: Publicitātes

«Pirmdzimtais» ir Aika Karapetjana trešā pilnmetrāžas spēlfilma un trešā sadarbība ar Studiju Lokomotīve, producentu Vinovski un operatoru Jāni Eglīti, kurš 2014.gadā nacionālajā filmu festivālā Lielais Kristaps saņēma balvu kā labākais operators. Filmas Pirmdzimtais Latvijas pirmizrāde un nonākšana kinoteātru repertuārā gaidāma šā gada septembrī.

Aiks Karapetjans ir viens no savas paaudzes redzamākajiem režisoriem. Par diplomdarba filmu Latvijas Kultūras akadēmijā - īsfilmu Riebums - 2007. gadā viņam tika piešķirta nacionālā kinobalva Lielais Kristaps kategorijā Labākā īsfilma. Viņa 2012. gada debijas spēlfilmas Cilvēki tur pasaules pirmizrāde notika prestižajā Karlovi Varu starptautiskajā kinofestivālā. Režisora otrā spēlfilma, šausmu žanra darbs M.O.Ž tika pirmizrādīts svarīgākajos žanra filmu festivālos Kanādā un ASV, vēlāk arī daudzos nozīmīgos Eiropas festivālos, turklāt tika demonstrēts kinoteātros ASV.

Paralēli darbam kino režisors iestudē arī operas un teātra izrādes. Plašu ievērību guva 2011. gadā Latvijas Nacionālajā operā iestudētais Seviļas bārddzinis un 2013.gadā Latvijas Nacionālajā teātrī iestudētais Šekspīra Venēcijas tirgotājs, savukārt 2016. gada nogalē Latvijas Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvoja režisora iestudētais Šarla Guno Fausts.

-->



































Aizvērt Aika Karapetjana filmas “Pirmdzimtais” uzņemšana Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







Saistītie raksti