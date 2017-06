Noskaties «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru» rullīti

1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, laists klajā pirmais reklāmas rullītis Vara Braslas ģimenes spēlfilmai «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru», kura uz kino ekrāniem nonāks augustā.

Filma stāsta par lielpilsētas puiku Oskaru, kuram vasara jāpavada mazpilsētiņā pie vectēva. Diemžēl vectēvam nepatīk nīkšana pie datora, netīras krūzītes un meli, turklāt viņam ir arī daži principi. No kariņa līdz sadarbībai un pat draudzībai – kā tas iespējams? Bērnu lomās – Markuss Jānis Eglītis no Carnikavas un Eva Ozola no Kuldīgas. Pieaugušo lomās Mārtiņš Vilsons, Akvelīna Līvmane, Mārtiņš Meiers, Lauris Dzelzītis, Uldis Dumpis, Alise Polačenko, Vizma Kalme, Inese Pudža un citi. Kaķa Bambāna lomā – ventspilnieks Samuraj Lux Hugo Boss, otrā plāna kaķa lomā rīdzinieks Muris.

Kinodarba «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru» scenārija autors ir Alvis Lapiņš, operators Uldis Jancis, mākslinieks Mārtiņš Milbrets, skaņu režisors Anrijs Krenbergs, mūzikas autors Emīls Zilberts un producents Gatis Upmalis. Filmu producē studija «F.O.R.M.A.», kam Latvijā ir vislielākā pieredze ģimenes filmu veidošanā – iepriekš veidotas filmas «Mazie laupītāji» (2009) un «Ūdensbumba resnajam runcim» (2004).

Nacionālā kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei kopumā top 16 pilnmetrāžas filmas – sešas spēlfilmas, divas animācijas un astoņas dokumentālās filmas. «Vectēvs, kas bīstamāks par datoru» ir pirmā Latvijas simtgades filma, kas nonāk uz ekrāniem jau šogad, vēlāk rudenī plānotas vēl divas dokumentālo filmu pirmizrādes.

