Prognozē, ka Spīlberga «The Post» triumfēs «Zelta globuss» ceremonijā

Toms Henkss šaja filmā iejuties laikraksta «Washington Post» redaktora Bena Bredlī lomā.

Spīlberga drāma atspoguļo laikraksta «Washington Post» lomu Pentagona dokumentu publiskošanā 1971. gadā.

Filmā redzama arī daudziem «Oskariem» nominētā Merila Strīpa (Meryl Streep). Viņa atveidos laikraksta izdevēju Keju Greiemu.

Abi izdevuma pārstāvji cīnījās pret ASV federālo valdību par «Washington Post» tiesībām publicēt noplūdinātos dokumentus.

Atšķirībā no pagājušā gada, kategorijā «Labākā drāma», nav izteiktu līderu vai nominanti, kuru iespējas iegūt balvu līdzvērtīgas nullei. Bukmeiekri uzskata, ka vienai no šī gada apspriestākajām filmām « The Shape of Water», kas kopumā ir nominēta 7 kategorijās, iespēja iegūt balvu «Labākā drāma» ir 25%. Filmas galvenajai aktrisei Salijai Hokinsai (Sally Hawkins) iespēja kļūt par gada labāko drāmas aktrisi ir 36% un filmas režisora iespējas iegūt «Zelta globusu» kā gada labākajam režisoram ir 32%. Par «Labākās drāmas» titulu šogad cīnīsies arī tādas filmas kā «Three Billboards Outside Edding Missouri», «Dunkirk» un «Call Me by Your Name» ar attiecīgi 20%, 15% un 10% iespējām iegūtu balvu.

Šogad visizteiktākais līderis ir kategorijā «Labākais drāmas aktieris». Vislielākās iespējas uzvarēt šajā kategorijā ir Gerijam Oldmenam (Garry Oldman) par galveno lomu filmā «Darkest Hour», viņam ir 63% iespējas iegūt prestižo balvu.

«Labākās aktrises» balvai nominēta Frensisa Makdormanda (Frances McDormand), viņas iespējas uzvarēt novērtētas ar 50%. Labākā režisora titulu šogad centīsies iegūt ne tikai filmas «The Shape of Water» režisors, bet arī Kristofers Nolans par filmu «Dunkirk». Viņa iespējas uzvarēt ir 55%.

Latvijas filmu entuziasti noteikti ka ir pamanījuši režisora Andreja Zvjaginceva jaunākās filmas «Loveless» nominēšanu kategorijā «Labākā filma svešvalodā», kurā filmējas arī pašmāju aktieris Andris Keišs. Tās iespējas uzvarēt ir 25%. Jāpiebilst, ka Zvjaginceva filma «Levitāns» 2014. gadā tika apbalvota ar «Zelta Globusu» kā labākā filma svešvalodā un Kannu kinofestivālā Zvjagincevs, kopā ar Oļegu Ņeginu plūca laurus par labāko scenāriju.