«Zelta globusa» ceremonijā godina 101 gadu veco Kērku Daglasu

Daglass uz skatuves izbrauca ratiņkrēslā, kopā ar dēla Maikla Daglasa sievu, aktrisi Ketrīnu Zetu Džonsu (Catherine Zeta Jones).

Daglass piedalījies vairāk nekā 80 kinofilmās, sadarbojoties ar gadsimta izcilākajiem kinorežisoriem - Hovardu Hauksu, Oto Premindžeru, Eliju Kazanu un Braienu de Palmu. Trīs reizes bijis nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai un 1996. gadā «Oskaru» saņēmis par izciliem sasniegumiem.

1991. gadā Daglass cieta helikoptera katastrofā, kurā dzīvību zaudēja divi cilvēki, bet viņš pats guva mugurkaula traumu. Aktierim 1996. gadā bija trieka, un tās rezultātā cietušas viņa runas spējas.

Arī ceremonijā viņš daudz nerunāja, vien pateicās Zetai Džonsai par runu viņa vietā.

Catherine Zeta-Jones joins her father-in-law Kirk Douglas on stage to present the award for Best Screenplay - Motion Picture! #GoldenGlobes pic.twitter.com/G7ufNHH1Gq— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018