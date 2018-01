Aktieri un viesi pulcējas uz spēlfilmas «Nameja gredzens» pirmizrādi

17. janvārī pirmizrādi piedzīvoja ilgi gaidītā režisora Aigara Graubas un producenta Andreja Ēķa spēlfilma «Nameja gredzens». Tajā galveno lomu izpilda zviedru aktieris Edvīns Andre, kurš Latvijas skatītājiem pazīstams no seriāla «Vikingi». Pirmizrādē sapulcējušies aktieri pauda satraukumu par galarezultātu, taču ir gandarīti par neatkārtojamo pieredzi filmēšanas procesā.

Ja ikdienā aktrise Elīna Vāne redzama vairāk uz teātra skatuves, kur iespējams kaut ko mainīt, tad šajā gadījumā viņa ir satraukusies par galarezultātu, jo viss jau izdarīts un labot vairs neko nav iespējams, taču viņa ir cerību pilna, ka būs veiksmīgs rezultāts. Savukārt aktieris Jānis Āmanis uzsver, ka tad, kad ir tik lielisks kompanjons kā Dainis Grūbe, tad nekas nevar būt slikts. Aktieriem neesot bijis variantu spēlēt un izskatīties slikti, jo visu laiku viņi bijuši blakus Džeimsam Blūram.

Filma ataino leģendu par Zemgales karali Nameju – jaunu, cilvēcīgu un pat mūsdienīgu varoni. Un Edvīns Andrē spējis atainot šīs īpašības savā tēlojumā, lai gan arī viņš pirms pirmizrādes bija gana satraucies. «Es esmu ļoti nervozs, jo neesmu vēl filmu redzējis. Tā būs interesanta pieredze ieraudzīt filmu pirmo reizi kopā ar tik daudz cilvēkiem. Kādas ir manas ekspektācijas? Ka šī būs laba filma, jo tas jau ir tas, ko ikviens varētu vēlēties,» tā par savām sajūtām pirms filmas noskatīšanās saka filmas galvenā varoņa atveidotājs.

Lai arī filmēšanas process ir nogurdinošs un prasa lielu pacietību, aktieriem katram ir kāds mirklis, kas palicis spilgtā atmiņā. Jānis Āmanis atminas mirkli, kad kolēģis Dainis Grūbe mocījies, divas stundas ejot pirtī, savukārt pašam palikusi spilgtā atmiņā epizode, kurā abi ar Džeimsu Blūru iznirst no ūdens.

Dainim Grūbem tagad uzkrāta pieredze mirt kadrā. «Jā, esmu labi uztrenējies mirt kadrā. Tāpat bija epizodes, kad bija jāskrien garām degošiem salmiem, un tad atbildības sajūta aug, jo saprotu, ka viss atkarīgs no manis. Vienā no ainām, kur gulēju miris, man apkārt staigāja divas cūkas, un tajā brīdī domāju, vai tās man iekodīs, neiekodīs, ausi nokodīs vai nē,» tā par savām spilgtākajām ainām atmiņās dalās Dainis Grūbe.

Elīna Vāne uzskata, ka aktieriem ir forši piedalīties šādā vēsturiskā pasaku filmā, jo pie mums kostīmdrāmas pēdējā laikā uzņem tik reti. Viņa nevar izdalīt kādu īpaši nozīmīgu epizodi, jo viss esot bijis kolosāls, un aktrise ir laimīga, ka Aigars Grauba viņu uzaicinājis piedalīties filmā. Savukārt, runājot par tērpiem, viņas kostīms bijis austs no zelta un metāla diegiem, līdz ar to bijis patiesi smags. «Kad bija ilgi jāfilmē naktīs, tad pie zemes vilka ne tikai miegs, bet arī šis tērps, taču piedzīvojums sniedza neizsakāmu baudu,» atzīstas aktrise.

Filmas kopējais budžets ir 2,5 miljoni eiro, un tā tapusi ar Nacionālā Kino centra atbalstu. Filma izceļas ar iespaidīgiem kostīmiem un aksesuāriem, un vairums no tiem veidoti specifiski filmas uzņemšanai. Daļa no tiem būs aplūkojami izstādē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kas tiks eksponēta no 25. janvāra.