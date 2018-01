Desmit filmas ar Morganu Frīmenu, kas noteikti jāredz

Dievs taču var būt arī melnādains, vai ne? It īpaši, ja to atveido populārais aktieris Morgans Frīmens, kuru spēles emocionālā dziļuma un daudzpusības dēļ uzskata par vienu no savas paaudzes visvairāk cienītajiem māksliniekiem. 1937. gadā dzimušais Morgans līdzīgi citiem to laiku puikām izauga, spēlējot kovbojus un skatoties vesternus. Taču vēlāk aktieris kā afroamerikānis uz lielajiem ekrāniem neredzēja daudz vīriešu, kas līdzinātos viņam. Turklāt Frīmens bija viens no tiem, kas atveidoja lomas, kuras nebija rakstītas īpaši melnādainajiem aktieriem. Labākie «melnie» aktieri (piemēram, Stepins Fečits, Mantans Morlends, Villijs Bests) piedalījās «meinstrīma» filmās, kurās parasti atveidoja iztapīgus un stereotipiskus varoņus. Pēdējos gados Frīmens ir aizrāvies ar ambiciozu dokumentālo projektu īstenošanu. Cikls «Stāsts par Dievu kopā ar Morganu Frīmenu» izpelnījās nedalītas skatītāju simpātijas un iedrošināja aktieri turpināt pētīt mums svarīgas tēmas. Patlaban svētdienās «National Geographic» skatāms «Stāsts par mums ar Morganu Frīmenu», kurā aktieris pēta fundamentālus spēkus, kas satur kopā sabiedrību visā pasaulē. Par godu leģendārajam aktierim «National Geographic» ir izveidojis desmit filmu izlasi, kurās piedalās Morgans Frīmens un kuras noteikti ir jāredz sevi cienošam šā aktiera fanam.