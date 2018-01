Paziņo «Oskaru» pretendentus. Merilai Strīpai jau 21. nominācija

Otrdienas rītā paziņotas tās filmas un tie aktieri, režisori, scenāristi un citi kino profesionāļi, kas pretendē uz prestižo «Oskara» balvu. Kategorijā «Labākā aktrise» jau 21. reizi nominēta Merila Strīpa. 13. nominācijas saņēmusi daudzu kritiķu augstu vērtētā meksikāņu kinorežisora Giljermo del Toro filma «Ūdens forma» («The Shape of Water»).

Kritiķu augstu vērtētās kinofilmas «Lady Bird» režisore un scenārija autore Grēta Gerviga (GretaGerwig) kļuvusi par piekto sievieti, kas «Oskara» balvu vēsturē nominēta balvai kategorijā «Labākais režisors», bet Reičela Morisona kļuvusi par pirmo sievieti, kas nominēta kategorijā «Labākais kinooperators».

Jau ziņots, ka Latvijas Nacionālais Kino centrs (NKC) šai godalgai izvirzīja režisora Viestura Kairiša spēlfilmu «Melānijas hronika», taču diemžēl filma netika nominēta. Tomēr Latvijas pārstāvis, aktieris Andris Keišs pastarpināti minēts starp nominantiem. Kategorijā «Ārzemju filma» izcelta Andreja Zvjaginceva «Nemīlestība» (Нелюбовь), kurā filmējies Keišs.

Pilns nomināciju saraksts:

9 filmas, kas nominētas «Oskaram»

«Call Me By Your Name»

«Darkest Hour»

«Dunkirk»

«Get Out»

«Lady Bird»

«Phantom Thread»

«The Post»

«The Shape Of Water»

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

90. «Oskara» balvas pasniegšanas ceremonija, kurā godinās labākos 2017. gada kinodarbus, notiks 2018. gada 4. martā Losandželosā. To vadīs Džimijs Kimels (Jimmy Kimmel).

Aktieri

Timotijs Šalamē (Timothée Chalamet)

Daniels Dejs Luiss (Daniel Day-Lewis)

Deniels Kuluja (Daniel Kaluuya)

Geroks Oldmens (Gary Oldman)

Denzels Vašintons (Denzel Washington)

Aktrises

Salija Hokinsa (Sally Hawkins, The Shape Of Water)

Frānsisa Makdormenda (Frances McDormand, Three Billboards)

Margo Robija (Margot Robbie, I, Tonya)

Sērša Ronana (Saoirse Ronan, Lady Bird)

Merila Strīpa (Meryl Streep, The Post)