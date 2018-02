Džims Kerijs mudina cilvēkus dzēst «Facebook» profilus

Aktieris skubināja citus «Facebook» akcionārus un lietotājus rīkoties tāpat.

Savu tvītu viņš noslēdzis ar mirkļbirku #unfriendfacebook (pārtrauciet draudzību ar «Facebook»).

«Facebook» ASV vēlēšanu gaitā labi nopelnījis, jo izplatījis viltus ziņas, kuru izcelsme rodama Krievijā, skaidroja Kerijs, norādot, ka sociālais tīkls joprojām nedara pietiekami daudz, lai to apturētu.

«Facebook» uz Kerija tvītu nav atbildējis, bet tā dibinātājs un prezidents Marks Zakerbergs iepriekš sacījis, ka melīgas informācijas plūsmas apturēšana ir viena no galvenajām uzņēmuma prioritātēm.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp— Jim Carrey (@JimCarrey) February 6, 2018