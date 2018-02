Rīgā filma par sporta veidu, kurā katrs sešdesmitais mirst

Filmas uzņemšana ilga nepārtraukti 12 gadus. Pirmo reizi tiek atklāta visa patiesība par ekstrēmāko sporta veidu – «base jumping».

Tas ir visekstrēmākais sporta veids, kurā pēc statistikas viens no katriem sešdesmit sportistiem iet bojā.

Taču risks zaudēt dzīvību neapstādina, un ar katru gadu arvien vairāk cilvēku sāk nodarboties ar šo bīstamo sporta veidu.

Filmas režisors Antons Kaļužnijs (Антон Калюжный) pats ir piedzīvojis šā ekstrēmā sporta veida bīstamo raksturu, kad, viņa izpletnim laikā neatveroties, Antons smagi nogāzās, zaudēja trīs litrus asiņu un trīs dienas pavadīja komā. Režisora traģiskais mirklis tika filmēts ar divām kamerām un ir iekļauts filmā.

Valērijs Rozovs (Валерий Розов), viens no galvenajiem varoņiem, nolēca no 7700 metru augstuma – tas ir absolūts pasaules rekords. Tomēr tas netika iekļauts Ginesa rekordu grāmatā. Viņš ir arī vienīgais no zināmajiem džamperiem, kurš ir nolēcis no Latvijas televīzijas torņa.

2016. gada statistika ir skarba – bojā gājuši 37 šā sporta veida cienītāji. Daudzus no viņiem filmas veidotāji pazina personīgi, līdz ar to filmu vairākkārt nācās pārveidot.

No četriem zināmākajiem sportistiem dzīvs ir palicis tikai viens – Džebs Korliss, kurš ir pazīstams ar iesauku «Cilvēks Putns».

