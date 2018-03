«Paradīze '89» debitē kino festivālā Malmē

«Esam ļoti priecīgas par dalību šajā festivālā un gandarītas par nerimstošajiem skatītāju jautājumiem, it īpaši no bērnu puses. Viens no visjaukākajiem un spēcīgākajiem jautājumiem bija: «Kā jūs panācāt to, ka viss izskatās tik īsts?»

Tas apstiprina to, ka filma ir panākusi gaidīto rezultātu un spēj radīt interesi ne tikai pašmāju skatītājos, bet sasniedz arī filmu mīļotājus ārpus mūsu valsts robežām,» stāsta Madara Dišlere. Jau šobrīd interesi par filmu izrādījuši arī pārstāvji no Polijas bērnu filmu festivāla un izteikuši vēlmi «Paradīzi '89» iekļaut to repertuārā.

Festivāla noslēgums notiks 24. martā, kad tiks paziņoti uzvarētāji. «Filmas un kategorijas ir tik dažādas, ka es neuzņemos spriest, kā notiks vērtēšana. Tas būs ļoti grūts darbs. Festivālā piedalās arī filma, kas izcīnījusi augstas vietas Berlīnes filmu festivālā, tāpēc salīdzināt, kura ir labāka un kāpēc, ir neiespējami. Ir liels prieks, ka Latvijas vārds un stāsts izskan kopā ar daudzām citām lieliskām firmām,» saka Madara.