«Avatar» zvaigzne atgriežas zinātniskās fantastikas filmā «Titāns»

Kino vēsturē visienesīgākās filmas «Avatars», «Terminatora» ceturtās daļas «Terminators: Glābšana» un Mela Gibsona brutālās kara drāmas «Kauja par Heksoridžu» zvaigzne Sems Vortingtons atgriežas uz lielā ekrāna zinātniskās fantastikas filmā «Titāns» (The Titan). Filmas pirmizrāde Latvijā piektdien, 6. aprīlī.

Filma vēsta par pieredzējušu karavīru Riku (Sems Vortingtons), kurš ierodas slepenā britu karabāzē, lai piedalītos zinātniskā eksperimentā. Ar gēnu inženierijas palīdzību tur cenšas radīt jaunu cilvēku rasi, kas pēc ekoloģiskas katastrofas uz Zemes spēs dzīvot uz Titāna.

Šķiet, ambiciozais pārcilvēka projekts ir apdomāts līdz pēdējam sīkumam, bet tas noved pie neparedzamām sekām.

Režisora Lenarta Rafa jaunajai filmai raksturīga intensīva, dinamiska darbība, augstas kvalitātes speciālie efekti, laba aktieru komanda un, protams, aizraujošs sižets.

FOTO: Kadrs no filmas

Kopā ar Semu Vortingtonu filmējusies Natālija Emanuela («Troņu spēles»), Toms Vilkinsons («Maikls Kleitons»), Noa Džūps («Brīnums»), Agnesa Deina («Sveicināts, Cēzar!») un Teilore Šilinga («Orange Is the New Black»).

FOTO: Kadrs no filmas

