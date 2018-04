Spīlberga «nākotnes oāze» pārņem amerikāņu prātus

Filma, par kuru īpaši sajūsmā varētu būt datorspēļu un zinātniskās fantastikas fani, nedēļas nogalē iekasējusi 53 miljonus dolāru.

Filmas sižets aizved uz 2045. gadu, kad pasaule ir uz haosa un sabrukuma sliekšņa, tomēr ļaudis atraduši glābiņu Oāzē, milzīgā virtuālās realitātes universā, ko radījis ekscentriskais Džeimss Halidejs. Mirstot Halidejs visu savu neizmērojamo bagātību un varu pār Oāzi novēl tam, kurš pirmais atradīs digitālo Lieldienu olu, ko viņš paslēpis kaut kur virtuālajā pasaulē - OĀZĒ. Sākas drudžainas dārgumu medības, kurās iesaistās visa pasaule un arī kāds jaunietis vārdā Veids Vatss.

2011. gadā grāmatu izdevniecības Random House paspārnē tiek izdota amerikāņu autora Ernesta Kleina fantastikas novele «Spēle sākas». Debija jaunajā žanrā Kleinam izrādās neticami veiksmīga – grāmata ir iekļuvusi starp labāk pirktajām, saņem vairākas balvas, to tulko un izdod vairāk nekā 20 valodās, un filmu kompānija Warner Bros. nopērk tiesības veidot piedzīvojumu filmu, par kuras režisoru tiek pieaicināts trīskārtējais «Oskara» balvas laureāts Stīvens Spīlbergs. Klīst baumas, ka Kleins strādā pie noveles turpinājuma.

Filmas «Spēle sākas» galvenajās lomās - Tahs Šeridans («X-cilvēki: Apokalipse»), Olīvija Kuka («Me and Earl and the Dying Girl»), Bens Mendelsons («Rogue One: Zvaigžņu karu stāsts»), T. Dž. Millers («Dedpūls»), Saimons Pegs («Zvaigžņu ceļš») un «Oskara» laureāts Marks Railenss («Spiegu tilts»).

Filma skatāma Latvijas kinoteātros no 30. marta.

2. vietā afroamerikāņu režisora Tailera Perija (Tyler Perry) trilleris «Tyler Perry’s Acrimony».

Iepriekšējo nedēļu līderis «Melnā pantera» noslēdz top3.