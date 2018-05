Kannās Larsa fon Trīra filmas seansu pamet 100 skatītāju

Cilvēki, kas priekšlaicīgi pametuši kinozāli, Trīra jauno filmu nodēvējuši par «pretīgu» un «mokošu». Filma, kurā galveno lomu spēlē Mets Dilons (Matt Dillon), ir sērijveida slepkavas portretējums - ar visām nepatīkamajām anatomiskajām slepkavību ainām, asinīm u.tml. Upuri ir sievietes.

Walked out on LarsvonTrier . Vile movie. Should not have been made. Actors culpable— Showbiz 411 (@showbiz411) May 14, 2018

Kāds no skatītājiem filmu nosauca par fon Trīra «pašnāvības vēstuli».

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018