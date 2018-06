«Baltijas pērli» atklās Serebreņņikova filma par Viktoru Coju

«Vasara» pārnes skatītāju uz 1980. gadu sākuma Ļeņingradu un stāsta daudziem nedzirdētu stāstu par jaunu mūziķu – populāru grupu līderu – attiecībām. Asās mīlas trijstūra šķautnes atgādina zobenus, kas šķir mīlniekus viduslaiku gleznās: visas jūtas ir platoniskas un cildenas, savukārt negaidīti iemantotā brīvība jauc prātu un apreibina, varoņu mīlestību veido nepanesami upuri…

Šī neaptumšotās laimes gaisotne un vēl lielāku pārmaiņu priekšnojauta caurstrāvo filmu un liek dedzīgi ilgoties tur nonākt – tajā laikā, kopā ar tiem cilvēkiem, kamēr viņi ir jauni un gaidu pilni. Diemžēl vasara ir īsa un dažkārt tai seko mūžība.

Stāsts par balto nakšu pilsētu, par mīlestību, par mūziku, kurā dzīvoja un augām diennaktīm līksmoja filmas varoņi, par radošiem meklējumiem, par lielām cerībām – par noskaņu, kas paliks ar mums uz visiem laikiem.

Lielākais filmas «Vasara» pārsteigums ir tajā, ka tas ir it visiem uztverams, simpātisks un neapgrūtinošs kino. Ne vēsts no smagās un niknās «Mācekļa» gaitas, ne vēsts no «Nodevības» laiku aukstajiem vingrinājumiem skaistajā, ne vēsts no apzināti nereālās vides «Tēlojot upuri».

Filmas melnbaltajos kadros uzplaiksnī krāsu akcenti, attēla dziļums šķiet bezgalīgs (operators - Vladislavs Opeljancs). Montāža ir spraiga, pārliecinoša, inovatīva un azartiska.

«Burvīgā «Vasara» spirdzina kā liega nostalģijas vēsma. Tas ir laiks, kurā viegli elpot. Tomēr, neraugoties uz ārējo vieglumu, «Vasara» ir sarežģīts talanta un to ieskaujošo mīlestības vibrāciju pētījums… Neparedzams un dramatisks kino,» tā raksta «Variety».

Lomās: Teo Jū, Irina Staršenbauma, Romāns Biliks, Filips Avdejevs, Aleksandrs Kuzņecovs, Jūlija Auga, Ņikita Jefremovs, Aleksandrs Gorčiļins, Lija Ahedžakova, Jeļena Korņejeva, Aleksandrs Baširovs, Seva Novgorodcevs.