Kopražojuma filmas «Elpa marmorā» pirmizrāde Čehijā

Karlovi Varu starptautiskais kinofestivāls ir viens no tradīcijām bagātākajiem un vecākajiem Eiropas kinofestivāliem, kas īpaši akcentē Austrumeiropas filmas. Šogad tas norisinās 53. reizi, Čehijas kūrortpilsētā Karlovi Vari, kur filmas tiek vērtētas trīs konkursa programmās – oficiālais konkurss, East of the West un dokumentālo filmu konkurss.