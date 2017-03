Ceļvedis: Zemes stunda, Zvīgulis atgriežas, de Goja, koru skates u.c.

Skaidrs ir viens - sestdienas vakarā TVNET visus aicina uz 1 stundu izslēgt gaismu un ļauties romantiskai kopdomai par Zemes labklājību! Tomēr, ko darīsi pārējās brīvdienās, cerams iknedēļas ceļvedis tev pačukstēs!

PASĀKUMI

Jau desmito reizi cauri laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu

Foto: publicitātes

25. martā laikā no 20:30 līdz 21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos rīkoties videi draudzīgāk ikdienā. Zemes stunda ir lielākais klimata tēmai veltītais pasākums pasaulē!Miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei, simboliski izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, pieprasa izlēmīgu rīcību klimata problēmu risināšanai.

Aktīvās atpūtas un sporta izstāde «Atpūta un sports 2017»

Foto: publicitātes

Starptautiskajā izstāžu centrā «Ķīpsala» notiek aktīvās atpūtas un sporta izstāde «Atpūta un sports 2017», motociklu un aksesuāru izstāde «Motocikls 2017» un laivu un jahtu izstāde «Baltic Boat Show 2017». Izstāde «Atpūta un sports» ir vieta, kur iegūt plašu informāciju par aktīvai atpūtai, sportam un tūrismam nepieciešamo inventāru un aprīkojumu, atrast visdažādākos piedāvājumus par izdevīgām cenām un saņemt speciālistu padomus.

Starptautiskā skaistuma izstāde «Expo Beauty»

Foto: publicitātes

No 24. līdz 26. martam izstāžu zāle SKONTO HALLE (E.Melngaiļa iela 1a) kļūs par oficiālo skaistuma pārstāvniecību, kas vienkopus pulcēs pazīstamus skaistumkopšanas industrijas pārstāvjus un tūkstošiem apmeklētāju, kurus interesē jaunākās tendences skaistumkopšanas un veselības jomā. Izstādē «Expo Beauty 2017» savus produktus un pakalpojumus prezentēs vairāk nekā 120 Latvijas un ārvalstu kompānijas, kas pārstāv atzītus zīmolus un mūsdienu tehnoloģijas.

KONCERTI

«Jūrmala Jazz» piedāvā «Sebastian Studnitzky trio»

Foto: publicitātes

25. martā plkst. 19 ciklā Jūrmala Jazz pirmo reizi Latvijā ar vienīgo koncertu Dzintaru koncertzālē uzstāsies Sebastians Studņickis ar trio – starptautiski atzīts vācu augstākās klases džeza mūziķis, kurš lieliski pārvalda gan trompeti, gan klavieres. Tikai daži viņa paaudzes instrumentālisti ir uzstājušies tik daudzos klubos un festivālos visā pasaulē kā Sebastians Studņickis. Koncerta skanējumu papildinās izcili stīgu instrumentālisti, kas apvienojušies drosmīgākajā stīgu kvartetā Latvijā – «Sinfonietta Rīga». Sebastiana Studņicka (Sebastian Studnitzky) muzikālos ceļojumus allaž raksturo trīs nozīmīgākās jomas – džezs, klasiskā mūzika un elektroniskā mūzika. Viņa sniegums ir detalizēts, minimāls un caurskatāms, tomēr tam piemīt emocionāls dziļums, kas reizē ir arī vienreizēji personisks.

Pirmās Latvijas koru skates

Foto: publicitātes

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, martā un aprīlī notiks Latvijas koru skates, informē Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bika. Koru skates mērķis ir veicināt, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgāko izpausmi - koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu «a cappella». Pirmās koru skates norisināsies 25. martā Pierīgas, Cēsu un Limbažu koru apriņķī, bet noslēgsies 30. aprīlī Rīgā. Šajā periodā skates noritēs nedēļas nogalēs, aptverot visus 24 koru apriņķus. Latvijas koru skates rīko LNKC sadarbībā ar novadu un pilsētu pašvaldībām un koru apriņķu virsdiriģentiem.

Raimonda Ozola stīgu kvartets

Foto: publicitātes

Svētdien, 26. martā, plkst. 14 Dzintaru koncertzālē uz otro demokrātiskā cikla «Brīvdienu mūzika» koncertu aicina populārais vijolnieks, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pirmo vijoļu grupas koncertmeistars Raimonds Ozols ar stīgu kvartetu. Koncerta programma būs klasiskās mūzikas šedevru, regtaima izklaidējošo ritmu un tango ugunīgās smeldzes buķete. Baroka spilgtais uznāciens ar Hendeļa rosīgo «Karalienes Šēbas ierašanos» no oratorijas «Solomons», kam līdzās likts Baha pārpasaulīgais «Arioso» no 156. kantātes un dievišķa melodijas lappuse no Gluka operas «Orfejs un Eiridīke». Kāda rotaļīgāka nots pie čehu romantiķa Dvoržāka un, iespējams, viens no skaistākajiem skaņdarbiem vijolei «Meditācija» no Masnē operas «Taīda». Pjacolla aizvedīs uz saules pielietās Argentīnas tango pasauli, bet leģendārais Džoplins – pie amerikāņu regtaima dzīvīguma.

IZRĀDES

Kaspara Zvīguļa monoizrāde «Melot(?)!»

Foto: publicitātes

Latvijas Nacionālajā teātrī top Kaspara Zvīguļa monoizrāde «Melot(?)!», kas veidota pēc Denī Didro darba «Paradokss par aktieri» motīviem. Režisors Pēteris Krilovs. Pirmizrāde 26.martā.Kopš Aristoteļa «Poētikas», kur pirmo reizi tiek teoretizēts par teātra praksi, diskusija par to, kas ir teātris un kā to darīt pareizi, ir nebeidzama. Ko aktieris dara, kad viņš vai viņa spēlē uz skatuves? Ko nozīmē - «spēlēt»? Vai aktieris pārnes reālās dzīves izpausmes skatuves varoņu emocijās, vai tā tomēr ir kaut kāda «cita dzīve»? Vai un kā aktieris melo? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem aktieris Kaspars Zvīgulis mēģinās publiski atbildēt, par pamatu izmantojot 1778. gadā uzrakstīto franču filozofa un mākslas teorētiķa Denī Didro darbu «Paradokss par aktieri». Izrādās, 250 gadu veci aktierus un teātri mīloša autora teksti mums uzdod tos pašus mūsdienu jautājumus. Vai spēlēt ir melot? Scenogrāfe un kostīmu māksliniece Kristīne Abika, gaismu māksliniece Lienīte Slišāne, video mākslinieks Toms Zeļģis, Jāņa Līdes muzikālais noformējums.

MĀKSLA

«Rīgas biržā» būs skatāmi Rubensa, de Gojas darbi

Foto: publicitātes

No 25. marta līdz 16. jūlijam mākslas muzejā Rīgas Birža pirmo reizi Baltijas reģionā būs skatāma izstāde «Prado 12 raksturi» – pasaulslavenu mākslinieku divpadsmit meistardarbi, kas Spānijas lielākajā muzejā «Prado» gadsimtu laikā ir priecējuši miljoniem skatītāju. Rīdziniekiem un Rīgas viesiem būs iespēja skatīt Paolo Veronēzes (1528-1588), Antonisa van Deika (1599–1641), Pītera Paula Rubensa (1577-1640), Bartolomē Estevana Muriljo (1617-1682), Fransisko de Gojas (1746–1828) u.c. autoru veidotos sieviešu portretus. PRADO kolekcijas izstāde ir mecenātu Borisa un Ināras Teterevu īpašais dāvinājums Latvijas simtgadei, un tā ideju ir izlolojis Boriss Teterevs.

KINO

Pieminot deportācijā cietušos, filmas «Sveiciens no Sibīrijas» seanss

Foto: publicitātes

Pieminot 1949. gada 25. marta deportācijā cietušos, kinoteātrī «Splendid Palace» mazajā zālē 25. martā plkst. 14.30 notiks Dzintras Gekas dokumentālās filmas «Sveiciens no Sibīrijas» (2004) seanss. 1941. gadā uz ieslodzījuma un nometinājuma vietām Sibīrijā izveda 15 400 Latvijas iedzīvotāju. Starp tiem – 4 000 bērnu. 1949.gada deportācijās izveda vēl 42 000, arī kopā ar bērniem. Viņu visu vaina bija tā, ka viņi dzīvoja uz Latvijas zemes, savas zemes, ko 1940.gadā okupēja PSRS, iznīcinot, pārvietojot un pārkrievojot pamatiedzīvotājus un masveidā iepludinot Latvijā savus pilsoņus. 2000. un 2001. gadā filmēšanas grupa veica tūkstošiem kilometru, lai atrastu Sibīrijā palikušos, grūti un sāpīgi viņu sejās lūkoties, viņu stāstus dzirdēt. Sapnis par Dzimteni kļuvis nepiepildāms…

Sāk rādīt Staņislava Tokalova spēlfilmu «Tas, ko viņi neredz»

Foto: publicitātes

Filmu veidojusi studija «Ego Media». Kā preses konferencē skaidroja režisors, «Tas, ko viņi neredz» ir pirmā Latvijas filma, kur viens no galvenajiem varoņiem ir mākslīgais intelekts, bet kopumā filma ir par mīlestību un uzticēšanos. Filma ir psiholoģiska drāma ar zinātniskās fantastikas elementiem. Sižeta pamatā ir stāsts par medmāsu Elzu, kura iemīlas savā pacientā Nikolā, kurš mākslīgā intelekta izstrādes procesā ir nonācis komā. Nikolā gaida ilga atveseļošanās, savukārt abus varoņus - sarežģīts ceļš uz savstarpēju uzticēšanos, ko sarežģī Nikolā izgudrojums - mākslīgais intelekts «Anna», kas aktīvi iejaucas varoņu attiecībās, lai Nikolā piederētu tikai viņai.

