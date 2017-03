Ceļvedis: Pirmizrādes, Smurfi, «Bērnu pasaule», «The Sound Poets»

Šajā nedēļas nogalē beidzot mūs iepriecinās īsti pavasarīgs laiks - meteorologi sola pat +18! Tāpēc noteikti jādodas pie dabas, lai baudītu pirmos saules starus. Taču ja ir vēlme baudīt kultūru, tad piedāvājums šajā nedēļas nogalē ir ļoti bagātīgs. Dailes teātrī veselas trīs pirmizrādes, daudz koncertu, jaunas kinofilmas... Ielūkojies nedēļas pasākumu ceļvedī!

«Bērnu pasaule»

Foto: publicitātes

Šajā nedēļas nogalē Ķīpsalas izstāžu centrā notiks izstāde«Bērnu pasaule», kas ir plašākā bērnu preču izstāde Latvijā, kur reizi gadā vienuviet var apskatīt, salīdzināt un uzreiz nopirkt preces dažāda vecuma bērniem, turklāt par izdevīgām cenām. Izstāžu centrā būs skatāms pats jaunākais, labākais un arī izdevīgākais bērnu preču piedāvājums no vairāk nekā 150 Latvijas un Baltijas uzņēmumiem. Piedāvājumā – preces un pakalpojumi zīdaiņiem un bērniem līdz 9 gadu vecumam, viņu vecākiem, vecvecākiem, kā arī grūtniecēm un topošajiem tētiem. Izstādē «Bērnu pasaule 2017» būs arī iekārtota «Bērnu pilsētiņa», kurā jautras un izglītojošas aktivitātes bērniem piedāvās policisti, ugunsdzēsēji, ārsti u.c. avārijas dienestu pārstāvji, kā arī dažādi mācību un iniciatīvu centri, studijas, pulciņi, sporta skolas, muzeji un jaunrades nami.

Paralēli notiks arī lielākā modes un tekstila izstāde Baltijas valstīs – «Baltic Fashion and Textile Riga», kuru piektdien un sestdien varēs apmeklēt ar «Bērnu pasaule 2017» ieejas biļeti vai ielūgumu.

IZRĀDES

Dailes teātrī šonedēļ veselas trīs pirmizrādes.

Foto: publicitātes

Režisore Rēzija Kalniņa Dailes teātrī iestudējusi Šona Grenana plānotāju komēdiju 2 daļās «Liec Dievam pasmieties». Pirmizrāde notiks 30. martā. Režisore radošajā komandā aicinājusi scenogrāfi Madaru Līviņu-Aišpuri, kostīmu mākslinieci Bertu Vilipsoni, mūzikas konsultantu Aināru Rubiķi un horeogrāfi Lindu Kalniņu. Lugu no angļu valodas tulkojusi Dana Kalniņa-Zaķe.

"Liec Dievam pasmieties"

Foto: publicitātes

Režisors Dž. Dž. Džilindžers Dailes teātrī iestudējis izrādi «Bannija Manro nāve» - mūziķa Nika Keiva romāna dramatizējumu, kas teātra versijā nodēvēta par «drastisku pašiznīcināšanos» divos cēlienos. Pirmizrāde paredzēta 31. martā Lielajā zālē. Bannija Manro lomu atveidos Artūrs Skrastiņš. Pārējās lomās - Ieva Segliņa, Anete Krasovska, Āris Rozentāls, Ģirts Ķesteris, Ivars Auziņš, Lilita Ozoliņa, Mirdza Martinsone, Olga Dreģe, Kaspars Zāle, Dārta Daneviča, Sarmīte Rubule, Lelde Dreimane, Kristīne Belicka, Ieva Florence, Aminata Grieta Diarra, Edijs Zalaks, Mārtiņš Počs un Mārcis Judzis Mūziķa lomā. Jau vēstīts, ka izrādē piedalīsies grupa «Ryga».

Savukārt svētdien, režisora Intara Rešetina iestudētā nopietnā komēdija «Mūsējās». Rešetina veidotajā iestudējumā spēlēs aktieri Lauris Subatnieks, Gints Grāvelis un Aldis Siliņš.

...Draugs taču ir tas, kuram var piezvanīt nakts vidū, pateikt: «Es izdarīju noziegumu!», un viņš piedāvāsies palīdzēt aprakt līķi. Makss, Pols un Simons ir draugi jau daudzus gadus. Šis ir parasts vakars, viņi ir nodomājuši iedzert un uzspēlēt kārtis. Katram no viņiem attiecībās ar sievietēm ir kādas problēmas, bet nekas īpašs. Taču, kad ierodas Simons, kļūst skaidrs, ka šoreiz tiešām kaut kas ir noticis. Bet viņi ir draugi. Ir jāatrod kāda izeja...

Pantonīma

Foto: publicitātes

No 1. līdz 8. aprīlim Latvijā uzstāsies pantomīmas meistars no Barselonas Karloss Martiness. Šogad aktieris svin 35 gadus kopš savas ķermeņa valodas «reformācijas», šajā laikā pierādot, ka pantomīma ir dzīvs un laikmetīgs mākslas un sarunas veids. «Manas profesionālās karjeras sākumā daudzi bija skeptiski, sakot, ka pantomīma ir vecmodīga, tai nav nākotnes. Tas mani mudināja reformēt tradicionālo izpratni par pantomīmu, izkopt tehniku un attīstīt stāstus,» tā par savu profesiju stāsta Martiness. Pantomīmas izrāde «Laiks svinēt» 1. aprīlī būs skatāma Mores Tautas namā, 2. aprīlī Rīgas Kongresu namā, 5. aprīlī Valmieras drāmas teātrī, 6. aprīlī Liepājas koncertzālē «Lielais dzintars» un 7. aprīlī Ventspils Pārventas bibliotēkā.

KONCERTI

«The Sound Poets» uzsāk akustisko koncrtsēriju

Foto: publicitātes

Šonedēļ pašmāju poproka apvienība «The Sound Poets» uzsāks akustisko koncertu sēriju pa Latviju «Joprojām». Pirmā uzstāšanās - 1. aprīlī Krustpils kultūras namā. «Koncerti, kas būtu pieklusinātākā atmosfērā, jau sen ir bijusi mūsu īpašā iecere. Akustiski, tuvāki un pieejamāki cilvēkiem dažādos Latvijas reģionos. Tagad ar grupu esam nonākuši punktā, kad tam beidzot pienācis īstais laiks. Mums pašiem gatavošanās šiem koncertiem šķiet ļoti aizraujoša, redzot, kā jau sen radušās dziesmas atrod sevi citos skanējumos, instrumentācijās un noskaņās,» turneju komentē grupa.

Koncertu sērija «Joprojām» izskanēs 1. aprīlī Krustpils kultūras namā, 2. aprīlī Preiļu kultūras centrā, 6. aprīlī Madonas kultūras namā, 7. aprīlī Valkas kultūras namā, 9. aprīlī Siguldas koncertzālē «Baltais flīģelis», 20. aprīlī Saldus mūzikas skolā, 21. aprīlī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē, 22. aprīlī Ventspils teātra namā «Jūras vārti», 28. aprīlī koncertzālē «Valmiera», 29. aprīlī Jelgavas kultūras namā, turklāt vērienīgākais koncerts gaidāms 27. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Marija Naumova sāks koncertturneju pa Latviju

Foto: publicitātes

Arī mūsu Eirovīzijas zvaigzne Marija Naumova ar jauno programmu «Uz ilūziju tilta» 31. martā sāks koncertturneju pa Latviju. Koncertos varēs klausīties izcilus Francijas mūziķus, kuri piedalījušies jaunā albuma ierakstā Parīzē - jau Latvijas publikai pazīstamais ģitāras spēles virtuozs Sebastjens Žinjo (Sebestien Giniaux), «manuš» (manouch) stila ģitārists Samī Dussa (Samy Daussat) un vijolnieks Matias Levī (Matiass Levi), kā arī jaunatklājums – akordeoniste Merila Abas (Merilla Abas). Uz skatuves kopā muzicēs Latvijā pazīstamie mūziķi Rolands Beļēvičs, Andris Buiķis un Norberts Skraucis.

Marija Naumova «Uz ilūziju tilta»

«Raxtu Raxti» dosies koncertceļojumā pa Latviju

Foto: publicitātes

Šonedēļ muzikālā apvienība «Raxtu Raxti» pēc divu gadu pārtraukuma dosies koncertturnejā pa Latviju, klausītājiem piedāvājot ne vien jau labi pazīstamu skaņdarbu atskaņojumus, bet arī vairākus īpašus muzikālus jaunumus. Turnejas ietvaros «Raxtu Raxtu» 1. aprīlī sniegs koncertu Liepājas koncertzālē «Lielais Dzintars», bet vēlāk 15. aprīlī gaidāmi veseli divi koncerti Vidzemes koncertzālē «Cēsis», savukārt 17. aprīlī notiks koncerts Jelgavas Kultūras namā.

Eksperimentālās mūzikas grupas «Shortparis» un «Whispering Sons»

Piektdien, 31. martā, mūzikas klubā «Nabaklab» (Z.A. Meierovica 12) pirmo reizi Latvijā uzstāsies uzlēcošās Beļģijas postpanka zvaigznes, mūzikas grupa «Whispering Sons» (cold wave, shoegaze), kā arī Krievijas eksperimentālās mūzikas apvienība «Shortparis» (post-pop, pop-noir, avant-pop).

«Labvēlīgais tips» prezentē albumu

Foto: publicitātes

Pēc septiņu gadu pārtraukuma grupa «Labvēlīgais tips», kā ierasts, tieši 1. aprīlī izdos jaunu albumu «Kaste». Savukārt 31. martā plkst. 21 Latvijas 1. rokkafejnīcā notiks ekskluzīvs jaunā albuma prezentācijas zibkoncerts.





Alūksnē džezs

Foto: publicitātes

31. martā plkst.19 Alūksnes Kultūras centrā uzstāsies džeza pianistes Ilgas Bērziņas «Jazz Trio» un somu saksofonists Pekka Toivanens. Pieredzējušās džeza pianistes Ilgas Bērziņas trio Alūksnē uzstāsies ar savu jaunāko programmu. Ar dziļi aizkustinošu klavieru skanējumu, lielisku tehniku kā arī dinamisku un aizraujošu svinga izjūtu, Ilga Bērziņa ir viena no pazīstamākajām džeza pianistēm Baltijā. Jau kopš pirmajiem panākumiem džezā, viņa ir izpelnījusies klausītāju uzmanību spēlējot izteikti melodisku, harmoniski bagātu un elegantu klasiskā džeza mūziku. Jaunajā koncertprogrammā Ilga atklāj labi pazīstamo «hard bop» un «mainstream» sintēzi iedvesmojoties no E.Garnera, H.Silvera un O.Pītersena mūzikas.

Saksofonu kvartets

Foto: publicitātes

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 31. martā notiks Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas audzēkņu saksofonu kvarteta bezmaksas koncerts. Koncertprogramma veidota, izvēloties dažādu laikmetu un žanru mūziku, tādējādi akcentējot saksofonu kvarteta tembrālā skanējuma daudzveidību. Kā stāsta Sujunšalijeva, to varēs baudīt gan draiskās baroka laikmeta kompozīcijās, gan trausli dziedošā latviešu garīgajā mūzikā, gan smeldzīgi dejiskās Astora Pjacollas melodiju tik ļoti pazīstamajās intonācijās.

Kaņepes Kultūras centrā Tīna Šipkēvica un «Balkanansambel»

Foto: publicitātes

31. martā plkst. 20 Kaņepes Kultūras centrā notiks Slovākijas pūšaminstrumentu grupas «Balkanansambel» koncerts. Grupas dalībnieki pilnveidojuši sevi dažādos žanros, iespaidojoties ne tikai no Balkānu tradicionālās, bet arī Slovak folk, klasiskās mūzikas un džeza. Šīs muzikālās ietekmes ļauj grupas mūziķiem radīt pārsteidzošas mūzikas stilu kombinācijas.

1. aprīlī turpat uzstāsies jaunā un talantīgā dziesminiece Tīna Šipkēvica. Tīna savas muzikālās gaitas aizsākusi 2015. gada decembrī, piedaloties koncertsērijā «Shipsea. Kamermūzika», turpmāk uzstājoties gan solo koncertos, gan festivālos Rīgā un ārpus tās.

Veltījums Gunāram Ordelovskim

Foto: publicitātes

1. un 2. aprīlī Jelgavas pilsētas kultūras namā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā jau ceturto reizi notiks Starptautiskais pūtēju orķestru konkurss «Baltic Open» un IX Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalīsies 46 pūtēju orķestri, viņu vidū trīs ārzemju kolektīvi no Igaunijas un Lietuvas, kopā ap 1700 mūziķu četrās grūtības pakāpes grupās. Konkursa programmā iekļautie obligātie skaņdarbi - Gunāra Ordelovska (1927 – 1990) marši ir veltījums izcilā latviešu pūtēju orķestru diriģenta, komponista un pedagoga 90 gadu jubilejai, kura tiktu atzīmēta 28. martā.

Kora «Latvija» 1. aprīļa koncerts

Foto: publicitātes

Valsts Akadēmiskais koris «Latvija» savu 75. sezonu iesāks ar jautru koncertprogrammu - valsts (Ne) Akadēmiskā kora «Latvija» 1. aprīļa koncertu, kurā koris atļausies būt (Ne) akadēmisks, kā tas ierasts. Koncerts notiks 1. aprīļa pievakarē plkst. 17 Zirgu ielas koncertzālē (ieeja no Zirgu ielas). Koncertu diriģēs Valdis Tomsons un skatītājus iesaistīs, atraktīvi izkustinās un iepazīstinās ar skaņdarbu stāstiem Varis Klausītājs. Programmā komponista Jura Ābola opusa/kompaktoperas POKEMONGOTANGO pasaules pirmatskaņojums, kā arī Ērika Ešenvalda, Jāzepa Vītola, Jura Vaivoda, Artura Maskata, Jāņa Liepiņa, Ārija Šķepasta kora mūzikas joki.

Koncertzālē «Cēsis» - Eva Bindere, Kristīne Blaumane, Reinis Zariņš

Svētdien, 2. aprīlī, plkst. 18, koncertzālē «Cēsis» uzstāsies trīs spoži mūziķi, Lielās mūzikas balvas laureāti – vijolniece Eva Bindere, čelliste Kristīne Blaumane un pianists Reinis Zariņš. Mūziķu apvienības «Trio Palladio» koncertprogrammā skanēs 19. gadsimta klasiķu – J. Brāmsa un F. Mendelszona, kā arī latviešu komponistu – P. Plakida un R. Paideres, skaņdarbi.

«Gorā» ziemeļu mūzikas etnodžeza projekts «Yggdrasil»

Foto: publicitātes

2. aprīlī plkst. 17 Latgales vēstniecībā «Gors» ar pirmo un pagaidām vienīgo koncertu Latvijā uzstāsies etnodžeza projekts «Yggdrasil», atskaņojot koncertprogramma «Lipet Ei / Seven Brothers», kurā apvienojušies hanti kultūru pārstāvošā dziedātāja Vera Kondratjeva, Fēru salu ievērojamākais komponists Kristians Blaks un citi profesionāli mūziķi no Latvijas un Igaunijas.

«Igudesman & Joo»

1. un 2. aprīlī Latvijas Nacionālajā operā atgriežas komiķu duets «Igudesman&Joo» jeb Aleksejs Igudesmans (vijole) un Jang-ki Džū (klavieres), lai kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri ļautos nevaldāmam simfoniskajam karuselim – «Igudesman & Joo» jaunajam šovam «UpBeat».

MĀKSLA

«Rīgas biržā» vēl skatāmi Rubensa, de Gojas darbi

Foto: publicitātes

Līdz 16. jūlijam mākslas muzejā Rīgas Birža pirmo reizi Baltijas reģionā būs skatāma izstāde «Prado 12 raksturi» – pasaulslavenu mākslinieku divpadsmit meistardarbi, kas Spānijas lielākajā muzejā «Prado» gadsimtu laikā ir priecējuši miljoniem skatītāju. Rīdziniekiem un Rīgas viesiem būs iespēja skatīt Paolo Veronēzes (1528-1588), Antonisa van Deika (1599–1641), Pītera Paula Rubensa (1577-1640), Bartolomē Estevana Muriljo (1617-1682), Fransisko de Gojas (1746–1828) u.c. autoru veidotos sieviešu portretus. PRADO kolekcijas izstāde ir mecenātu Borisa un Ināras Teterevu īpašais dāvinājums Latvijas simtgadei, un tā ideju ir izlolojis Boriss Teterevs.

KINOTEĀTROS

Šonedēļ lielākajos Latvijas kinoteātros nonāk viens no neticamākajiem pēdējo gadu dokumentālā kino stāstiem - pašmāju režisora Uģa Oltes un norvēģu teātra un klipu režisora Mortena Travika kopdarbs - filma «Atbrīvošanas diena» («Liberation Day»), kas vēsta par pirmo rokkoncertu pasaules noslēgtākajā valstī - Ziemeļkorejā. No 31. marta filmu demonstrēs Rīgā kinoteātros «Kino Citadele», «Cinamon», «Splendid Palace», «K.Suns» un «Kino Bize», Liepājā - kinoteātrī «Kino Balle», Ventspilī - «Kino Rio», Siguldā - «Kino Lora», Cēsīs - Vidzemes koncertzālē, Valmierā - «Kino Gaisma», Daugavpilī - «Silverscreen» un Rēzeknē - «Silverscreen». No 7. aprīļa - Talsu kinoteātrī «Auseklis».

Atbrīvošanas diena

Foto: publicitātes

Ģimenes ar bērniem var doties uz animācijas filmu «Smurfi: Zudušais ciemats» (Smurfs: The Lost Village), savukārt pusaudžiem piemērotāka varētu būt filma «Spēka reindžeri» («Power Rangers»).

Anotācija: Pieci visparastākie vidusskolas pusaudži iegūst pārdabiskas spējas, kad citplanētieši draud iekarot viņu pilsētiņu un visu pasauli. Liktenis viņus ir izredzējis uzdevumam izglābt planētu un tikai viņiem tas var būt pa spēkam. Taču, lai to paveiktu, viņiem vispirms jātiek galā ar ikdienas dzīves problēmām un jāapvienojas vienā spēka reindžeru komandā, pirms ir jau par vēlu.

