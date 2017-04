Ceļvedis: Pūpolsvētdiena, dizains, kāzas, Auto 2017, baleta festivāls u.c.

Klāt jau Pūpolsvētdiena, kas ievada Kluso nedēļu pirms Lieldienām. Paralēli klasiskā pantiņa «apaļš kā pūpols, apaļš kā pūpols, veselība iekšā, slimība ārā» atkārtošanai ielūkojies, kas vēl labs gaidāms brīvdienās!

PASĀKUMI

Latvijas mājražotāju un amatnieku Pūpolsvētdienas tirdziņš

Reklāma

Foto: publicitātes

Čiekurkalnā 9.aprīlī norisināsies pasākums «Pūpolsvētdiena Čiekurkalna krustcelēs», kur mājražotāju tirdziņā savas preces piedāvās Latvijas mājražotāji, amatnieki un zemnieki. Pasākums notiks Pūpolsvētdienā, 9. aprīlī Rusova ielā 9, Čiekurkalnā, Rīgā laukumā iepretim «Ezerparka namiem». Pasākums plānots no plkst. 10 līdz 16. Pasākumi šajā vietā Čiekurkalnā norisinās reizi ceturksnī - katros lielākajos gadskārtu svētkos. Mājražotāju tirdziņā piedalīsies apmēram 50 tirgotāju no dažādiem Latvijas novadiem.

Tirgus, plastilīns un viss par skriešanu 8. aprīlī Kalnciema kvartālā

Foto: publicitātes

Sestdien, 8. aprīlī, plkst. 10.00 - 16.00 paralēli Kalnciema kvartāla zemnieku un amatnieku tirgum jaunākajiem apmeklētājiem būs iespēja radoši darboties, attīstot modelētāja prasmes. Taču plkst. 14.00 aktīva dzīvesveida piekritējus aicinām uz lekciju par skriešanas sezonas atklāšanu. Kalnciema kvartāla tirgotāji piedāvās daudzveidīgu produkciju - vietējos pavasara zaļumus un garšaugus, bērzu sulas, kūpinātas zivis, ikrus, humusu, ābolu sieru un sviestu, maizi ar siļķi un citus labumus, kā arī daudzveidīgus amatniecības izstrādājumus pavasara sezonai.

Otrais pavasara sezonas Diz.aina tirgus jau šo sestdien

Foto: publicitātes

Sestdien, 8. aprīlī, no plkst. 11 līdz 16 norisināsies otrais pavasara Diz.aina tirgus pasākumu telpās «Fabrika», Lāčplēša ielā 101. Šoreiz tirdziņā piedalīsies vairāk nekā 90 dizaineri no Baltijas valstīm, piedāvājot unikālus dizaina priekšmetus un apģērbu visām gaumēm. Šis būs jau otrais pavasara sezonas Diz.aina tirgus, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 dizaineri, pārstāvot visas Baltijas valstis. Tirdziņi ir kļuvuši par īstu laimes zemi pērļu medniekiem, jo zem viena jumta iespējams atrast itin visu – pavasarīgu apģērbu jebkurai gaumei, košus aksesuārus, lai atsvaidzinātu garderobi, kā arī ir padomāts par pašiem mazākajiem dizaina cienītājiem – būs pieejams gan apģērbs, gan rotaļlietas bērniem. Plaši pārstāvēts ir arī interjera dizains ar dažādiem gaismas objektiem un metāliskiem dizaina priekšmetiem. Protams, neatņemama tirdziņu sastāvdaļa ir arī māla un stikla trauki un drukas izstrādājumi.

Izstāde «Kāzu brīvdienas»

Foto: publicitātes

-->





























































































Aizvērt Kāzu modes šovs (Līgavām.lv) Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







8. un 9. aprīlī Rīgā norisināsies grandiozs notikums «Kāzu brīvdienas» ar daudzveidīgu programmu divu dienu garumā. Pasākumu organizē TOP kāzu medijs «LĪGAVĀM». Sestdien, 8. aprīlī, «Melngalvju namā» plkst. 12:00–18:00 norisināsies CITĀDA kāzu izstāde. Šis būs pilnīgi jauns, līdz šim nebijis kāzu izstādes koncepts, kurā kāzu pakalpojumu sniedzēji ērti pārskatāmā veidā prezentēs savu piedāvājumu. Sestdienas pasākumu programmu noslēgs kāzu modes šovs. Plkst. 19:00 «Melngalvju nama» Svētku zālē topošajām līgavām romantiskā gaisotnē būs iespēja baudīt izklaidējošus pārsteigumus un vienuviet apskatīt jaunākās un līdz šim neredzētās kāzu kleitu un vakarkleitu kolekcijas, jutekliskas apakšveļas demonstrāciju, pasakainas mežģīnes un galvasrotas. Svētdien, 9. aprīlī, restorānā «Entresol» plkst. 10:00 – 14:00 līgavas ar draudzenēm un kāzu organizēšanas palīgiem ir aicinātas uz izsmalcinātām līgavu brokastīm. To laikā būs iespēja satikties ar labākajiem kāzu industrijas profesionāļiem, uzklausīt noderīgus padomus, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Starptautiskā autoindustrijas izstāde «Auto 2017»

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiek ikgadējā starptautiskā autoindustrijas izstāde «Auto 2017», kas apvienos četras tematiskās sadaļas plašam interešu lokam - «Auto», «Transporta tehnika», «Auto mehānika» un «Auto Exotica». Starptautiskā autoindustrijas izstāde «AUTO 2017» notiks no 7. līdz 9. aprīlim. Auto Exotica ir lielākais autotūninga šovs Baltijā, kas jau tradicionāli katru pavasari pulcē auto entuziastus. Organizatori šobrīd aktīvi strādā pie izstādes pasākumu programmas, plānots, ka viens no galvenajiem 2017. gada šova akcentiem būs vēl Latvijā nebijušu tūnētu auto un star car ekspozīcija no Skandināvijas valstīm – kvalitatīvs tūnings un aizraujošs hotroad un lowrider šovs.

-->













































Aizvērt Skat, ko cita starpā piedāvās AutoExotica 2017 Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto Publicitātes foto







KONCERTI

Rīgā un Liepājā džeza ģitārists Kurts Rozenvinkels

Foto: publicitātes

7. aprīlī ģitāras meistarklasi Rīgā sniegs džeza mākslinieks Kurts Rozenvinkels (Kurt Rosenwinkel), informē festivāla «Rīgas ritmi» pārstāvji. Savukārt 9. aprīlī mūziķis kopā ar lielisko Latvijas Radio bigbendu Liepājas koncertzālē «Lielais dzintars» atskaņos mūziku no albuma «Our Secret World». Rozenvinkels mūzikas aprindās kļuva populārs 90. gados, un patlaban viņš tiek uzskatīts par vienu no talantīgākajiem šīs paaudzes ģitāristiem. Viņš ir sadarbojies ar tādiem ievērojamiem mūziķiem kā Breds Meldau, Braiens Bleids, Džošua Redmens, Kriss Poters, kā arī ar džeza leģendu Džo Hendersonu. Rozenvinkela muzicēšanas pamatā ir dziļas džeza tradīcijas, kas iegūtas, studējot Bērklijas Mūzikas koledžā. Mūziķis izdevis 13 mūzikas albumus un piedalījies vairāk nekā 50 ierakstos. Par savām kompozīcijām saņēmis prestižo ASV Kongresa balvu. Savukārt nesen izdots Rozenvinkela jaunākais albums «Caipi».

6. postfolkloras festivāls «Gaviles»

Foto: publicitātes

8. aprīlī plkst. 18 Spīķeru koncertzālē, Maskavas ielā 4/1 norisināsies sestais postfolkloras festivāls «Gaviles», ko rīko Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) postfolkloras grupa «Daba san». Festivāls šogad veltīts tematam «Mežs pilsētā». Festivālā kopā ar «Daba san» uzstāsies mūsdienu tautas mūzikas grupas «Tāri», «Tautumeitas», «Imanta Dimanta un draugi», folk-hiphopa aizsācējs Misters ar draugiem DJ Noitro un Edgaru Zilbertu. Īpašie festivāla viesi ir grupas «Lepaseree» trio no Igaunijas un dziedātāja Leila Alijeva, kura savā mūzikā apvieno latviešu dainas ar senās Azerbaidžānas tradicionālo mūziku mugam.

«Dzelzs vilks» noslēgs turneju Latvijā, dosies uz Lielbritāniju

Foto: publicitātes

-->

























































Aizvērt "Dzelzs vilks" jubilejas lielkoncerts "Dziesmas pilnmēness naktī" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Sestdien, 8. aprīlī, grupa «Dzelzs vilks» noslēgs savu 25 gadu jubilejas turneju «Dziesmas pilnmēness naktī» Latvijā, sniedzot akustisku koncertu Vecgulbenes muižā, informē grupas menedžmenta pārstāve Aija Kaukule. Savukārt no 21. aprīļa līdz 23. aprīlim grupa dosies jubilejas koncertturnejā uz Apvienoto Karalisti. Turnejas laikā Latvijā grupa sniedza koncertus Liepājā, Valmierā, Alūksnē, Cēsīs, Ventspilī, Jelgavā, kā arī pilnībā izpārdotu koncertu Rīgā, koncertzālē «Palladium».

Pūpolsvētdienā «Gorā» koncerts Francijas noskaņās

Pūpolsvētdienā Latgales vēstniecībā «Gors», 9. aprīlī 16, uz pavasarīgu koncertu Francijas noskaņās aicina Rēzeknes kamerorķestris un vijolniece Olīvija Steindlere, kuru izpildījumā izskanēs Žorža Bizē, Kamila Sensānsa, Morisa Ravēla un citu franču komponistu skaņdarbi. Rēzeknes kamerorķestra vārds šobrīd vairs komentārus neprasa. Diriģenta Jāņa Stafecka vadītais kolektīvs, kurā apvienojušies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi, pedagogi, mūziķi, kuri jau izskolojušies Rēzeknē un turpina mūzikas studijas Rīgā vai citur pasaulē, tāpat Latvijas labāko orķestru mūziķi, ar sniegumu un koncertos jaušamo enerģiju izpelnījies atzinīgus vārdus gan no klausītājiem, gan mūzikas vērtētājiem. Nu jau par tradīciju varētu saukt arī kamerorķestra koncertus – šoreiz aprīļa sākumā izdzīvosim franču pavasari mūzikā, izskanot Bizē, Sensānsa, Ravēla un citu franču komponistu darbiem.

IZRĀDES

Baltijas baleta festivālā slavenā «Čikāgas Džordano dejas kompānija»

Foto: publicitātes

Vieni no šā gada Starptautiskā Baltijas baleta festivāla īpašajiem viesiem ir 1963.gadā dibinātā «Čikāgas Džordano dejas kompānija» (Giordano Dance Chicago / GDC), kuras priekšnesumu varēs noskatīties 9.aprīlī Preiļu novada Kultūras centrā, 11.aprīlī – Ventspils teātra namā «Jūras vārti», 13.aprīlī Rīgas Kongresu namā, savukārt 10.aprīlī notiks Čikāgas Džordano dejas kompānijas baletmeistara vadītā meistarklase dejotājiem un baleta māksliniekiem. Čikāgas dejotāji Preiļos, Rīgā un Ventspili rādīs horeogrāfiskās džeza ekspresijas EXit4, Cesura, Alergia, Grusin Suite un Shirt off My Back. Ne velti Čikāgas laikraksts Chicago Sun-Times pirms kāda laika rakstīja: «Ar savām sensacionālajām izrādēm nedēļas nogalē Giordano Dance Chicago pierādīja, ka tai pieder ievērojama vieta pilsētas dejas elitē. Tai ir ne tikai pirmklasīgi dejotāji un spīdoša scenogrāfija, bet – kas vēl svarīgāk – arvien plašāks repertuārs...» Par to pārliecināsies arī tie skatītāji, kas Čikāgas dejotāju sniegumu izbaudīs 22. Starptautiskajā Baltijas baleta festivālā.

Nacionālajā teātrī notiek «Juveliera jubileja» pirmizrāde

Foto: publicitātes

Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē top Nikolas Makolifas «Juveliera jubileja». Lomās - Astrīda Kairiša, Lolita Cauka, Ģirts Jakovļevs, Uldis Dumpis, Lāsma Kugrēna un Dace Bonāte. Režisors Ģirts Ēcis. Pirmizrādes 6. un 8. aprīlī. Kad juvelierim Morisam Hodžeram palika 30 gadi, viņš savā dzimšanas dienā devās uz Bekingemas pili, lai paņemtu karaliskās regālijas un aizvestu tās uz Vestminsteras abatiju, kur nākamajā dienā notika karalienes Elizabetes II kronēšana. Pilī viņš satika Elizabeti, kas tobrīd vēl nebija karaliene, un iemīlējās. Elizabete uzcienāja viņu ar tēju un apsolīja apciemot Morisu viņa 90 gadu jubilejā. Morisa 90 gadu jubileja strauji tuvojas, viņš gaida karalieni, bet viņa sieva šim stāstam nespēj noticēt...

Foto: Izrāde "Juveliera jubileja" Nacionālajā teātrī -->



































Aizvērt Izrāde "Juveliera jubileja" Nacionālajā teātrī Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns Kristaps Kalns







Valmieras teātris ar «80 dienās apkārt zemeslodei» viesosies Rīgā

Foto: publicitātes

-->

















Aizvērt Izrāde bērniem "80 dienās apkārt zemeslodei" Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis Matīss Markovskis







7.aprīlī plkst. 13.00 un 19.00 Valmieras teātris ar izrādi visai ģimenei «80 dienās apkārt zemeslodei» viesosies Rīgas Krievu teātrī. Biļetes var iegādāties Rīgas Krievu teātrī.Izrādē piedalās: Mārtiņš Liepa, Oskars Morozovs, Klinta Leja-Reinholde (Latvijas Kultūras akadēmijas 4. kursa studente), Ingus Kniploks un Arnolds Osis. Izrādes radošajā komandā ir arī scenogrāfs Valters Kristbergs, kostīmu māksliniece Baiba Litiņa, horeogrāfs Kārlis Božs, gaismu mākslinieks Jānis Sniķers, video mākslinieks Gatis Priednieks-Melnacis un muzikālās kompozīcijas autors Emīls Zilberts. Lugu tulkojusi Marianna Zvaigzne.

Pļavniece Daugavpils teātrī iestudē Justīnes Kļavas lugu «Svinības»

7.aprīlī plkst.18.30 uz Daugavpils teātra skatuves varēs noskatīties jaunu režisores Paulas Pļavnieces izrādi «Svinības». Tas ir jau trešais režisores iestudējums Daugavpils teātrī, bet šī ir pirmā reize, kad Paula Pļavniece iestudēs izrādi krievu valodā. Izrāde stāsta par 29 gadus veco Janu, kura kavējas bērnības atmiņās, mēģinot izprast, kāpēc no viņas dzīves pēkšņi pazudis mīļotais vectētiņš Edvīns. Vienīgais, kas Janai palicis pāri, – bērnības atmiņas no vectētiņa sešdesmitās jubilejas. Tā bija pēdējā reize, kad visa ģimene bija sapulcējusies vienuviet, un pēdējā reize, kad mīļais vectētiņš spēlēja ar Janu plaukstiņspēli. Izrādē «Svinības» piedalās Milena Rožanska, Vadims Bogdanovs, Jeļena Ņetjosina, Džordžs Stīls, Mihails Abramovs, Kristīne Veinšteina, Jurijs Losevs un Žanna Lubgāne.

«Saimnieks meklē saimnieci» Ziemeļblāzmā

Foto: publicitātes

-->































Aizvērt Jaunās vasaras izrādes "Saimnieks meklē saimnieci" prezentācija Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA Ieva Lūka/LETA







Aktrise Zane Daudziņa, piedaloties izrāžu apvienības «Pannas Teātris» jaunākajā izrādē «Saimnieks meklē saimnieci», mainījusi savu imidžu – no «Bruņotās un bīstamās» Birutas augstpapēžu kurpēs un rozā kleitā kļuvusi par īstu lauku meiteni Grietu ar izejamiem krokšiem kājās, lakatiņu galvā un slaucamo spaini rokās. Arī rīdziniekiem 8. aprīlī kultūras pilī «Ziemeļblāzma» būs iespēja redzēt komēdiju «Saimnieks meklē saimnieci», kurā tiek izmantoti atpazīstamu TV šovu elementi. Kā jau visos šovos, arī izrādē neiztrūkstoši būs skandāli, pikantērijas, komiskas situācijas un «netīrās veļas» mazgāšana TV kameru priekšā. Muzikāla izrāde visai ģimenei, kas noved pie atziņas, ka īstā dzīve ir tepat blakus, nevis TV ekrānā. Lomās: Ģirts Ķesteris, Daiga Gaismiņa vai Dace Vītola, Madara Melne-Tomsone, Zane Daudziņa, Aldis Siliņš. Izrādes autore – scenāriste Gunta Kalniņa kopā ar «Pannas Teātri» jau iepriekš radījuši komēdijas «Gribu bērnu» un «Kukulis». Jaunās izrādes režisors – Juris Rijnieks.

«Equus» Rēzeknē

8.aprīlī ar izrādi «Equus» Dailes teātris viesosies Latgales vēstniecībā GORS. Pītera Šefera drāmas «Equus» pamatā ir kāda baisa reālās dzīves epizode, kuru viņam izstāstījis draugs. Taču lugā autors rada pats savu versiju, kas varētu būt izraisījis šos notikumus. Varbūt ir nepieciešamas ekstrēmas darbības, lai izrautos no eksistences važām, kas ieliek mutē laužņus? Kāda jēga būt normālam, lai dzīvotu normāli garlaicīgu dzīvi normāli garlaicīgā sabiedrībā? Jaunajam Alanam Dieva vietā ir Zirgs. Equus. Mīlētāju maigums, kairinoša muskuļu deja, salda sviedru smarža un traukšanās pilnos auļos pusnaktī. Patoloģisks valdzinājums, seksuāla apsēstība, dievišķa pielūgsme un rituāls upuris. Bet dievi ir greizsirdīgi un atriebīgi. Equus Tēva, Equus Dēla un Equus Svētā gara vārdā... Režisores Lauras Grozas-Ķiberes iestudētajā izrādē spēlē aktieri Lauris Subatnieks, Dainis Grūbe, Juris Žagars, Indra Briķe, Kristīne Nevarauska, Ieva Segliņa, Dainis Gaidelis, Gints Andžāns un Ērika Eglija. Izrāde «Equus» ieguva «Spēlmaņu nakts» Skatītāju balvu kā Gada izrāde, Laura Groza-Ķibere saņēma balvu kā Gada režisore, bet Dainis Grūbe tika apbalvots kā Gada aktieris, iegūstot arī Skatītāju balvu. Izrādes sākums plkst.18.00.

-->

















































Aizvērt Izrāde "Equus" Dailes teātrī Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis Kaspars Kviesis







IZSTĀDES

Valmierā atklās Rituma Ivanova izstādi «Kadri 4»

Foto: publicitātes

7. aprīlī plkst.16 Valmieras muzeja Izstāžu namā atklās gleznotāja Rituma Ivanova izstādi «Kadri 4», informē Valmieras novada pašvaldības pārstāve Zane Bulmeistere. Izstāde īpaši Valmierai atlasīta darbu kolekcija, aicinot «tikties» ar izteiksmīgākajiem kadriem, kā arī piedāvājot fokusu uz lielākajiem gleznotāja audekliem. Mākslinieks darbos apvieno hiperreālismam raksturīgo realitātes precīzu attēlojumu ar atsevišķu kadrējumu palielinājuma efektu un «popārta» paņēmieniem. Pašizgudrotajā svītru tehnikā veidotie portreti, sejas, akti gleznoti lielos formātos. Strādājot pie darba idejas, Ivanovs izmanto fotoaparātu, savukārt galarezultāts ir gleznojums.