Kā top izklaides parks «Avārijas brigāde»

Straujiem soļiem tuvojas izklaides parka «Avārijas brigāde» atvēršanas diena un drīzumā uzsāksies sagatavoto atrakciju uzstādīšana parka teritorijā.

«Tiem, kas joprojām uzdod jautājumu - vai parks tiešām būs atvērts jau maija mēneša beigās, varam droši atbildēt - JĀ. Parks būs gatavs laikā un sākot no 22 maija uzņems pirmās skolēnu grupas! Interese par apmeklējumiem ir liela un mēs kopā ar visiem iesaistītajiem partneriem ļoti atbildīgi izturamies pret mums izteikto uzticību!" - stāsta parka idejas autors Mātiņš Brezauckis.

Uz šo brīdi faktiski ir izdarīta tā daļa, kas apmeklētāju acīm paliek slēpta - ūdens, elektrība, komunikācijas, grunts darbi un tuvākajās nedēļās uzsāksies apzaļumošanas darbi.

Dinozauri jau no pagājušā gada rudens ieziemoti gaida starta šāvienu un šādi iesaiņoti paspējuši nokļūt ne viena vien lielvārdieša sociālajos tīklos, kā arī TV sižetos. Pirmā lielā publiskā iepazīšanās ar vienu no tiem bija šī gada tūrisma izstādē Baltour 2017. Savukārt ar «Avārijas Brigādes» varoņiem dažādos tirdziņos un pilsētu svētkos jau kopš 2016 gada vasaras paguvuši iepazīties un nofotografēties jau daudzi apmeklētāji. Pārējiem pilsētiņas objektiem palikuši vien pēdējie krāsošanas darbi un tie ir gatavi uzstādīšanai sagatavotajā vietā parkā. Cālis.lv stāstu takai leļļu kolekcija jau ir pabeigta - atliek tikai uzstādīt to jaunās mājvietas dabā un iekārtot ainas. Virvju trase ir jau iekārtota, velokarti gaida angārā, tāpat lecam spilvens un ūdens spilvens saņem pēdējos pieskārienus ražotāju darbnīcā tepat Latvijā. Būsim arī sarūpējuši vairākus patīkamus pārsteigumus sadarbībā ar partneriem dažādu aktivitāšu un vēl nepublicētu atrakciju veidolā.

Atrakciju uzstādīšanas darbus un apzaļumošanu parka teritorijā vienmēr uzsāk pašus pēdējos tiklīdz tiek pabeigti pēdējie lielie zemes darbi. Orientējoši pašās aprīļa beigās/maija sākumā. Protams maijā pie mums vēl nebūs tik zaļš, tāpat kā jebkurā jaunatklātā objektā. Tā arī šeit pēc zemes darbiem- kokiem, zālei un citiem augiem ir jādod laiks izaugt. Turklāt mums gribas domāt, ka bērniem daudz vairāk par zālienu parkā interesēs dinozauri un piedāvātās atrakcijas!

Šajā laikā nedaudz pamainījies kopējais parka ieviešanas plāns. Pirmajā gadā izlēmām lielāko daļu līdzekļu ieguldīt atrakciju daudzveidībā lai sniegtu maksimālu daudzumu izklaides nevis administratīvajās ēkās. Līdz ar to parka šī brīža vizuālais skats krietni atšķirsies no sākotnējās parka vizualizācijās attēlotā 5 gadu plāna.

