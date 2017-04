Tirkīzzilas olas un gardumi Rīdzenes tirdziņā

Zaļajā ceturtdienā Rīdzenes tirdziņā varēs nopirkt skaistās araukāna šķirnes vistu olas tirkīzzilā krāsā, kā arī raibās paipalu oliņas. Vienu dienu mājīgā atmosfērā 13. aprīlī pulcēsies zemnieki un saimnieces, mājražotāji un vīndari. Rīdzenes ielā smaržos kūpinājumi, svaigi cepta maize, zāļu tējas, svaigi garšaugi, kā arī produkti, kas ražoti no Latvijas ķiplokiem.

«Gadu no gada olu krāsošanas azarts pārņem kā lielus, tā mazus. Šoreiz Rīdzenes tirdziņā varēs iegādāties lielas un mazas veselīgas olas, kas ir skaistas arī nekrāsotas – pietiek vien nedaudz ieeļļot vārītu tirkīzzilo vistas vai raibo paipalu olu. Kopā ar košajiem dīgstiem un svaigi ceptu maizīti Lieldienu galds būs skaisti un veselīgi klāts. Aicinu ikkatru aprunāties ar tirdziņa dalībniekiem, izzināt, nesteidzīgi izgaršot un izbaudīt labāko no pašmāju ražojumiem,» teic tirdzniecības centra «Galerija Centrs» vadītāja Zita Siliņa.

Viens no Rīdzenes tirdziņa dalībniekiem, ārstniecības augu mājražotājs Andris Jakovļevs, iesaka olu krāsošanā izmantot dabīgas izejvielas. Visvairāk olu čaumalas iekrāsos aroniju sula, ozolu vai lazdu mizu novārījums, savukārt, izmantojot zāļu tējas, olas tiks maigi ietonētas. Zālīšu zinātājs norāda – lai pastiprinātu krāsojošo iedarbību, zālītes vajadzētu pavārīt kādas 20–30 minūtes, bet olas novārījumā atstāt uz dažām stundām vai pat uz nakti. Lai mazinātu čaumalas plīšanu, ūdenim jāatceras pievienot sāli.

Paipalu fermas saimnieks Bruno Cīrulis stāsta: «Atšķirībā no vistu olām paipalu oliņas jāliek verdošā ūdenī, jāpieliek nedaudz sāls un jāvāra precīzi divas minūtes! Ļoti labi, ja to dzeltenums ir vidēji vārīts. Ar tām var arī variēt, piemēram, gatavojot olas dažādās marinādēs. Krāsojot paipalu olas, svarīgi ir atcerēties, ka nevajag pārcensties ar krāsas intensitāti, bet tikai ietonēt tā, lai ir redzami arī dabīgie raibumi.» Kā vienu no krāsainiem olu pagatavošanas veidiem viņš iesaka ievietot vārītas olas marinētās bietēs – olas drīz vien iekrāsosies viegli sarkanīgā tonī. Marinētās olas lieliski izskatīsies uz salātu lapām.

Pret pavasara gurdenumu palīdzēs šā pavasara zaļumi, dīgsti un garšaugi, ko tirdziņā piedāvās zemnieku saimniecība «Vārpas» un Latvijas zemnieku produktu virtuālais tirgus «Zemniekuprodukti.lv». Vārpu saimnieks Zigmārs Rankevics sola iepriecināt pircējus ar veselīgo meža ķiploku pesto un svaigām bērzu sulām. Veselību stiprinās arī melleņu un upeņu tinktūra, tāpat no Latvijas ķiplokiem ražoti produkti. Savukārt Lieldienu svinēšanai noderēs «CREMON» vīni no Krimuldas muižas un Kocēnu pagasta vīnu darītavas «Matilde» vermuti.

Rīdzenes tirdziņš norisināsies Rīdzenes ielā t/c «Galerija Centrs» 13. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 21.00. Nākamais tirdziņš gaidīs apmeklētājus 11. un 12. maijā.