Ghetto Games atklās jau devīto sezonu

Ghetto lielā ģimene uz sezonas atklāšanas rituālu pulcēsies Rīgā, Grīziņkalnā, 2017. gada 13.maijā plkst. 19:30 (basketbola turnīra sākums - plkst.18:00). Ielu sporta veidu un veselīga dzīvesstila piekritēji tiks iepazīstināti ar jaunajiem sezonas pasākumiem. Kopā ar svinīgo atklāšanas pasākumu Grīziņkalna sporta kompleksā tiks rīkotas arī ielu basketbola sacensības. No plkst. 16:30 līdz plkst. 18:00 sacensībām varēs reģistrēties meiteņu grupā un puišu U12, U14, U16 un U17 vecuma grupās. Pasākumu vadīs «Ghetto Family» dibinātājs Raimonds Elbakjans un «Ghetto Football» līderis Antons Semeņaks.

Raimonds Elbakjans, «Ghetto Family» dibinātājs: «9. sezonas sauklis ir: «Piedalies!» Nevar tā blakus līdzi just, tāpēc attīstām sevī spēju vienmēr būt aktīviem, stiprinot sevi godīgā spēlē! Tikai cilvēks, kurš ir atradis savu talantu saskaņā ar savu patieso vēlmi, var atbalstīt citus.»

Arī šajā sezonā Ghetto Basket turnīri un spēles notiks bez tiesnešiem, mācoties savstarpējo cieņu un jo īpaši cieņu pret sievietēm. Ghetto Games kustība visu sporta veidu turnīros organizēs īpašas aktivitātes meitenēm pašapziņas stiprināšanai, aicinot būt aktīvām un veselīgām. Sportot Grīziņā un visos reģionos aicināts ikviens, neatkarīgi no vecuma. Spēlētājam komandu sameklēs arī uz vietas reģistrācijā.

Reklāma

Viens no šīs sezonas jaunumiem ir «Ghetto Games brīvprātīgo akadēmijas» paplašināšanās Latvijas reģionos - teju 70 pasākumus sezonā organizēs brīvprātīgo akadēmija, kura, pateicoties pašvaldību atbalstam, šogad darbosies ne tikai Rīgā, bet arī Liepājā, Cēsīs, Jēkabpilī un Ikšķilē.

Ghetto Floorball turnīros, kas Grīziņā notiek katru otrdienu, plānots lielāks dalībnieku skaits nekā iepriekšējā sezonā. Viens no jaunumiem Ghetto Floorball turnīru ietvaros būs grupu nosaukums«GRANDI», kā arī U13 un U16 grupas, nomainot iepriekš pieņemtos – «Elites» un «Chill» grupu nosaukumus. Platās treniņbiksēs spēlēt vairs nedrīkstēs, un spēles laikā dalībnieki mainīsies ar laukuma pusēm.

Katru trešdienu Grīziņkalnā tāpat kā līdz šim notiek Ghetto Football. 19. jūlijā pirmo reizi Latvijā norisināsies Starptautiskais turnīrs ielu futbolā. Plānots, ka to apmeklēs vairāki simti skatītāju un turnīram tiks pieteikts liels dalībnieku skaits – tajā piedalīsies spēlētāji no 10 dažādām Eiropas valstīm. Turnīra dalībnieki sacentīsies gan «3 pret 3» un «Panna 1x1» formātos, gan Freestyle kategorijā. Latvija ir kļuvusi par divkārtējo Eiropas čempioni futbolā, uzvarot gan 2015., gan 2016. gadā «European Soccer Championship» turnīrā Vācijā. Starptautiskajā turnīrā tiks uzlabots turnīra nolikums, lai pasākums kļūtu par svētkiem visiem atnākušajiem. Savukārt Ghetto Games akadēmija Liepājā organizē Ghetto Football pasākumu 12.augustā Liepājā.

Jau no pirmās Ghetto Games sezonas katru ceturtdienu Grīziņkalnā notiek Ghetto Basket turnīri. Ņemot vērā iespēju, ka ielu basketbols tiks iekļauts Olimpisko spēļu sastāvā, visi Ghetto Basket turnīra dalībnieki un spēļu rezultāti tiks publicēti un reģistrēti «FIBA 3x3 Planet» mājaslapā. Reizi mēnesī Ghetto Basket ietvaros tiks aizvadīti arī ratiņbasketbola strītbola turnīri. Savukārt 13. jūlijā norisināsies pirmais internacionālais «Street Basket» turnīrs Grīziņkalnā – Road to Moscow Open. Ghetto Basket turnīros tiks mainīts arī grupu sadalījums – tajos dalībnieki tiks iedalīti U12, U14, U16, 17+, Old school (40+) un meiteņu grupās, kā arī turnīru jaunākās grupas – U12, U14 un U16 – spēles aizvadīs ar tiesnešiem. Lielākie basketbola svētki ārpus Grīziņkalna sporta kompleksa norisināsies Cēsīs (22. jūlijā). Reģionālie turnīri notiks Jēkabpilī (20. maijā), Ogrē (27. maijā), Krāslavā (22. jūlijā) Bauskā (5. augustā), Saldū (12. augustā) un Kuldīgā (26. augustā).

Brīvrunu batls jeb pasākums ar nosaukumu «Štuka par bazaru» šā gada 15. jūnijā pulcēs Latvijas labākos un talantīgākos frīstaila meistarus, kuri savā starpā sacentīsies par galveno balvu – 1000 EUR vērtu naudas prēmiju. Dalībnieki savas frīstaila prasmes apliecinās vairākās kārtās, kur katrā no tām tiks noteikts temats, kurš dalībniekam ir prasmīgi jāapspēlē.

26. jūnijā un 28. augustā norisināsies viens no skarbākajiem, bet godīgākajiem projektiem Ghetto Games ietvaros – Ghetto Fight. Šie pasākumi ir pierādījums tam, ka cīņas nav tikai veids, kā apliecināt savu fizisko, bet arī morālo spēku. Tā ir vieta, kur jaunie cīkstoņi pierāda ne tikai savu izveicību, bet arī godīgas spēles stratēģiju un cilvēcību pāri visam.

Viens no vizuāli krāšņākajiem un interesantākajiem basketbola notikumiem Ghetto Basket ietvaros būs starptautiski atzītais pasākums «Ghetto Kings of Air», kas notiks šā gada 11. jūlijā. Pasākumā savas prasmes un virtuozitāti bumbas triekšanā grozā no augšas pierādīs pasaulē, Eiropā un Latvijā atzītie labākie «dankeri». Galvenā balva šajā pasākumā ir 1000 EUR, tāpēc skatītāju priekšā «dankošana» tiek pacelta jaunā līmenī.

No 28. līdz 30.jūlijam Ventspilī notiks vērienīgākais ielu sporta un kultūras festivāls GGFEST, kurā plānota 1500 atlētu dalība no 25 pasaules valstīm. Pirmo reizi tā ietvaros norisināsies Baltijas alternatīvo un ekstrēmo sporta veidu olimpiāde.

Ghetto Games ir lielākā ielu sporta un ielu kultūras kustība Austrumeiropā, kuras mērķis ir attīstīt cilvēkus fiziski un morāli. Ghetto Games pulcē ap 12 000 unikālo dalībnieku ik gadu un vairāk nekā 200 000 skatītājus savos pasākumos un aktivitātēs. Tā ir platforma savu spēju pilnveidošanai neatkarīgi no izcelsmes, sociālās grupas, tautības, rases un politiskās pārliecības. Jauniešu veidotais saturs Ghetto TV sasniedz miljoniem skatītāju internetā un pasaules mediju vidē. Kustības pamatvērtības ir mīlestība, draudzība un līdzcietība.

Ghetto Games atbalstītāji

Partneri: Rīgas Dome, Rīgas Brīvosta, Latvijas Nafta.

Sadarbības partneri: Bite, Latvijas universitāte, Live Rīga, Maxima, Latvijas Tautas sporta asociācija, AS Putnu fabrika «Ķekava», Laima.

Atbalsta: Mangaļi, Būvniecības ABC, Krown.

Ghetto Basket draugi: Latvijas Basketbola savienība, adidas, Probasketball veikals.

Ghetto Floorball draugi: Latvijas Florbola savienība, Sporta punkts veikals.

Ghetto Football draugi: Latvijas Futbola federācija, Nike, Eurolife Technologies, Rickberry, Lampa.

Ghetto Games akadēmijas draugi: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

Pašvaldību atbalsts: Ventspils, Jūrmala, Cēsis, Krāslava, Smiltene, Saldus, Jēkabpils, Ogre, Liepāja, Bauska, Kuldīga, Rēzekne, Ikšķile.

Informē TV24, JCDecaux, Draugiem.lv TVNET, OK!, Otrkito, Kas Jauns, Sīrups, Pastaiga, Young.lv, Sportacentrs.com, Sporta avīze, young.lv, gorod.lv.