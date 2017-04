Metu konkursā Krišjāņa Valdemāra pieminekļa izveidei Ēdolē saņemti četri piedāvājumi

Kuldīgas novada Ēdoles pagasta pārvaldes atkārtoti izsludinātajā metu konkursā Krišjāņa Valdemāra pieminekļa vai vides objekta izveidei Ēdoles ciema Dzirnavu dārzā saņemti četri piedāvājumi, informē Kuldīgas novada pašvaldībā. Ēdolē plānots izveidot pieminekli vienam no jaunlatviešu kustības aizsācējiem, Ainažu jūrskolas dibinātājam Valdemāram. Iesniegtajiem priekšlikumiem to autori devuši nosaukumus «Par ideāliem», «Pretī gaismai», «Zinību kuģi» un «PPK2».

Ēdoles pagasta iedzīvotāji no šodienas līdz 28.aprīlim Ēdoles pagasta pārvaldē var iepazīties ar metu konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem un nobalsot par, viņuprāt, piemērotāko. Tā kā iedzīvotāju sapulcē izskanējis arī viedoklis, ka šāds vides objekts neesot nepieciešams, aptaujā būs iespējams nobalsot arī par variantu, ka pieminekli veidot nevajag.

Kā iedzīvotāju sapulcē skaidroja Ēdoles pagasta pārvaldniece Anda Upleja, vēlme iemūžināt Valdemāra devumu Ēdolei vides objektā radusies, jo Dzirnavu dārzā trūkst centrālā elementa, un interesants vides objekts varētu palīdzēt piesaistīt Ēdolei vairāk apmeklētāju. Ēdoles pagasta 19.gadsimta vēsture ir cieši saistīta ar Valdemāru. 1847.gada pavasarī viņš ieradies Ēdolē, lai kārtotu muižas grāmatvedību un strādāt par skrīveri. Lielu interesi viņš veltījis zemnieku stāvoklim Ēdoles pagastā. Valdemāram radusies ideja veidot bibliotēku Ēdolē. Mācītājs atļāvis grāmatu krātuvi ierīkot baznīcā. 1848. gada Lieldienās Ēdoles baznīcā tika atvērta pirmā pašu latviešu dibināta bibliotēka.

Šī ir jau otrā reize, kad izsludināts metu konkurss Valdemāra pieminekļa izveidei Ēdolē. Iepriekšējais metu konkurss pagājušā gada vasarā beidzās bez rezultātiem, lai arī tajā bija iesniegti pieci piedāvājumi. Konkursa žūrijas komisijas sēdē tika apspriests gan žūrijas locekļu redzējums par iesniegtajiem piedāvājumiem, gan iedzīvotāju balsojuma rezultāti. Žūrijas komisija diskutēja par to, kā piedāvātie vides objekti iederētos Ēdoles Dzirnavu dārzā un vai iesniegtie darbi saturiski atspoguļo Valdemāra devumu Ēdolei. Tā kā nebija vienprātības par to, kurš no piedāvājumiem būtu visatbilstošākais, tika nolemts konkursu izsludināt atkārtoti, precizējot konkursa nolikumu, skaidroja pašvaldībā.