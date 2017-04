Daugavpilī notiks VIII Starptautisks festivāls «Poļu folklora Latgalē»

Ieskandinot Latgales Kongresa un Latvijas simtgadi, no 1.maija līdz 3.maijam Daugavpilī tiks rīkots VIII starptautiskais festivāls «Poļu folklora Latgalē», informē Daugavpils tūrisma attīstības un informācijas aģentūras eksperte Lolita Kozlovska. Festivāla ieskaņas koncerts notiks 1. maijā, plkst.16 Latviešu kultūras centrā, tajā piedalīsies kolektīvi «Łukowiacy» un «Hajduki» no Polijas, «Perła» no Lietuvas, kā arī pašmāju kolektīvs «Kukułeczka».

2. maijā, Polijas valsts karoga dienā un Ārpus Polijas dzīvojošo poļu dienā, plkst.12 Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā tiks noturēts dievkalpojums par festivāla dalībniekiem un visiem pasaules poļiem. Plkst.13.30 visi tiks aicināti uz poļu folkloras kolektīvu koncertu Vienības laukumā, bet 15 – uz Poļu namu, kur tiks notiks Lukaša Svitunjaka fotoizstādes «Daugavpils popularizē Lodzas reģionu. Centrālās Polijas skaistākās vietas» atklāšana. 3. maijā, Polijas Konstitūcijas dienā tradicionāli tiks svinēti Varšavas ielas svētki, kas Daugavpilī tika iedibināti pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados. Plkst.11 festivāla dalībnieki un pilsētas poļi noliks ziedus pie krusta, kas uzstādīts Slobodkā par piemiņu Latgales atbrīvošanas cīņās kritušajiem poļu karavīriem. Pēc piemiņas brīža sāksies Varšavas ielas svētku gājiens, kurā piedalīsies skolēni, studenti, folkloras kopu dalībnieki un visi klātesošie. Gājiena gaitā tiks uzņemta ari Latvijas simtgadei veltīta īsfilma, kas attēlos daudznacionālās Daugavpils pilsētas unikālo atmosfēru. Reklāma Varšavas ielā pulcēsies dažādu tautību jaunieši savos tautastērpos, kas simboliski nodos viens otram Latvijas valsts karogu. Pasākuma noslēgumā plkst.12 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas zālē notiks festivāla dalībnieku apbalvošana.