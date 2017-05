Ķemeru Nacionalājā parkā Ceļotāju dienas ietvaros «Saullēkta pārgājiens»

Biedrība Dabas Draugi aicina 6. maijā plkst. 5:00 pulcēties Ķemeru Nacionālajā parkā un uzsākt Ķemeru Ceļotāju dienu ar iedvesmojošu UDU EMA Saullēkta pārgājienu.

Biedrība Dabas Draugi piedāvā aktīviem cilvēkiem uzsākt dienu ar iedvesmojošu pastaigu caur Lielajam Tīreļpurvam pa laipu taku Ķemeru Nacionālajā parkā, uzzināt interesantu informāciju par purva un tā iemītnieku dzīvi un gūt jaunu iedvesmu varoņdarbiem! Saullēkta laikā purvā ir ļoti īpaša atmosfēra. Pārgājienu vadīs Biedrības Dabas Draugi dibinātājs Arvis Ozoliņš. Piebiedrojies mums!

UDU EMA Saullēkta pārgājiena grūtības pakāpe ir viegla. Aptuveni 4km iesim pa drošu masīvu koka dēļu laipu, temps - ļoti lēns, zinātkārs. Aicinām līdzi ņemt karsto dzērienu termosā un vieglas brokastis, kuras varēsim baudīt svētku piknikā trīsstāvīgā skatu tornī pārgājiena viducī. Pārgājiena laikā varēsiet vērot purva dzīvi, augus, putnus, meklēt dzērvenes. Dalībnieku skaits līdz 15 dabas draugi. Pārgājiena laiks ir no 5:00 - 8:00. Pasākumam iepriekš jāpiesakās pa e-pastu Arvis.Ozolins@gmail.com vai tel. 29372787. Dalības maksa - 13 EUR. Vairāk informācijas iespējams atrast www.dabasdraugi.lv lapā. Pēc piedalīšanās Saullēkta pārgājienā, visi dabas draugi tiek aicināti piedalīties pārējos, vismaz 30 dažādos notikumos Ķemeru Nacionālajā parka. Vairāk informācijas aicinām meklēt www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/kemeru_celotaju_diena/ lapā.

Reklāma

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību aicina palīgā 3 brīvprātīgos, lai nodrošinātu darbnīcu un spēļu vadīšanu Ķemeru Ceļotāju dienā pie Lielā Ķemeru tīreļa. Brīvprātīgajiem nepieciešams brīvs laiks 6. maijā sākot no plkst. 4:00 līdz 16:00. Izbraucam no Rīgas 4:00 uz Saullēkta pārgājienu. Tev būs iespēja mācīties par Ekosistēmu pakalpojumu projeka nozīmi, piedalīties UDU EMA Saullēkta pārgājienā, radoši darboties ar mālu Saules Ceplī. Pašiem nepieciešams parūpēties par līdzi paņemtām brokastīm, pusdienām, našķiem. Ir iespēja rezervēt vietu auto no Rīgas vai braukt ar savu no jebkura Latvijas novada. Brīvprātīgos aicinām pieteikties Biedrībā Dabas Draugi līdz 4.maijam, rakstot Arvis.Ozolins@gmail.com vai zvanot 29372787.

Maija garajās brīvdienās biedrība ir sarūpējusi vēl divus notikumus dabas draugiem Kurzemē. 4. maijā Liepājā mēs rīkojam Ģimenes ugunskura pārgājienu no 17:00 līdz 21:00, savukārt 7. maijā no 15:00 līdz 19:00 Engures ezera dabas parkā notiks Putnu ABC ģimenēm ar bērniem. Vairāk informācijas aicinām meklēt biedrības lapā www.dabasdraugi.lv vai zvanīt 29372787.

Biedrība Dabas Draugi ir brīvprātīga jauniešu organizācija, kuras dibināšanu ir iedvesmojusi Skautu kustība. Pirmā skautu nometne pasaulē notika pirms 110 gadiem Anglijā. Latvijā skauti pirmoreiz pulcējās pirms simt gadiem un šogad, atzīmējot skautisma simtgadi, visi Latvijas skauti tiek aicināti sasaukties un augustā pulcēties nometnē Simtgades ugunskurs. Vairāk informācijas meklējiet www.skauti.lv vai www.skautiem100.lv lapās.