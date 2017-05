Ceļvedis: skrienam pavasarī, stādu parāde, tatāri, sajūtu nakts, roboti u.c.

Tik daudzās brīvdienās ir laikus jāplāno, ko pasākt, - tāpēc noteikti iepazīsties ar pasākumiem daudzviet Latvijā!

Sieviešu skrējiens - ieskrien pavasarī

Dāmas, ir laiks ieskriet pavasarī un sveikt to godam, pierādot, cik liels spēks un vienotība patiesībā ir mūsos - sievietēs. Jau piekto reizi kā ierasts - tiekamies Mežaparkā 7.maijā, bet lauzīsim rutīnu un kopējam skrējienam ļausimies jaunā trasē. Uzlādēsim un iedrošināsim viena otru, jo spēcīgas sievietes dod visām sievietēm spēku. Ierastās distances nemainās, bet tiek papildinātas un diena tiek padarīta interesantāka. Trasē būs pieejami dažādi kultūras punkti, kuri rūpēsies un uzmundrinās katru skrējēju. Izaicini sevi 5 km vai 10 km skriešanas, nūjošanas vai iešanas distancēs. Iedrošini savu mazo skrējēju 200 – 1000 metru garam skrējienam vai izklaidē savu mazuli (līdz 2 gadiem) rāpošanas sacensībās. Būs arī jauno māmiņu starts, kas skrējienā vēlas piedalīties ar saviem mazuļiem ratiņos. Visas dienas garumā bērniem būs iespēja darboties atpūtas zonās, kas nodrošinās radošās darbnīcas, sejiņu apgleznošanu, spēles un daudz citu aktivitāšu visai ģimenei.

Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē «Cīruļi» notiek Trušu diena

Jau sestdien, 6. maijā, Rīgas Zoodārza filiālē «Cīruļi» atkal ļepatos truši, jo klāt ir Trušu diena Cīruļos. No plkst. 12.00 līdz 14.00 šeit viesosies Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrības «Trusis un citi» saimniecība «Kalvenes trusis» ar saviem garaušiem. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja apskatīt un samīļot vairāk nekā septiņus kilogramus smagos zilos Beļģijas milžus jeb zilos flandrus, kā arī Meklenburgas sarkanos un melnraibos trušus. Trušu dienā «Cīruļu» apmeklētāji varēs iepazīt 20 šķirņu garaušus, tostarp arī lielo šinšillu, Kalifornijas, Jaunzēlandes balto un Jaunzēlandes sarkano trusi, franču auntrusi, Madagaskaras auntrusi, Japānas un Tīringas trušus, kā arī lauvgalvas pundurtrušus.

«Kafejnīca ar noteikumiem» aicina izbaudīt reibinošu pavasari

No 3. maija Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā tiek piedāvāta pavasarīga pop-up «Kafejnīca ar noteikumiem», kas būs atvērta līdz 31. maijam. Ikvienu kafejnīcas apmeklētāju sagaida nokļūšana galvu reibinošā pavasarī, kur kurkst vardes, vītero putni, smaržo puķes un acis žilbst no apkārtējā zaļuma. Pavasara noskaņās veidoto kafejnīcu radījusi radošā apvienība «Skudras metropole» - producente Gundega Skudriņa ar komandu.«Kafejnīca ar noteikumiem» būs atvērta katru dienu, darbdienās gaidot viesus no plkst. 13.00, bet brīvdienās no plkst. 11.00 līdz pat plkst. 23.00, iepriekš rezervējot galdiņu pa tālruni 27898129. Katra diena pavasarīgajās noskaņās radītajā kafejnīcā būs atšķirīga – muzikālais noformējums, saules stari dienas gaitā, viesi, sarunas un smiekli. Pēc «Kafejnīcas ar noteikumiem» apmeklējuma cilvēki jutīsies kā iznākuši no pasakas, sajutuši taureņus pakrūtē, vēloties dāvāt prieku un smaidus ikvienam, ko satiks ceļā.

«Pulkā eimu, pulkā teku 2017»

5. un 6. maijā Valsts izglītības satura centrs aicina uz bērnu un jauniešu folkloras svētkiem «Pulkā eimu, pulkā teku 2017» (PEPT) Vecpiebalgas novadā. Šogad jau 33. reizi PEPT nacionālajā sarīkojumā satiksies bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas. Ikviens aicināts iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, baudot daudzveidīgu koncertu programmu. Svētku atklāšanas koncerts notiks sestdien, 5. maijā, plkst. 11.00, Vecpiebalgā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vecpiebalgas filiālē «Vēveri». Koncertā piedalīsies PEPT 2017. gada labākās folkloras kopas un individuālie izpildītāji. Plkst. 15.00 «Vēveros» pie vējdzirnavām notiks dalībnieku koncerts, kas ietver folkloras kopu individuālās programmas. Savukārt plkst. 18.00 vienlaicīgi trīs vietās notiks PEPT 2017 folkloras konkursu uzvarētāju koncerti - Dzērbenes baznīcā, Vecpiebalgas baznīcā, Taurenes kultūras namā. Svētdien, 6. maijā, svētkus noslēgs Novadu koncerts Dzērbenes Augstajā kalnā. Koncerta sākums plkst. 11.00.

Latvijas Stādu parāde un amatnieku tirgus Siguldā

14. Latvijas Stādu parāde notiks Siguldas Svētku laukumā 5. un 6. maijā, aicinot apmeklētājus no tuvākām un tālākām pilsētām un valstīm. Stādu parādē piedalās tikai Latvijas stādu audzētāji ar mērķi popularizēt stādu audzēšanas nozari. Pasākuma laikā paredzēts arī amatnieku tirgus ar Latvijā ražotām amatniecības precēm un pārtiku, kā arī dārza precēm un tehniku. Šogad pasākumu papildinās arī garšu parāde, kur apmeklētāji varēs iepazīties, degustēt un iegādāties pašmāju garšaugus. Par patīkamu un jautru noskaņu pasākuma dienās rūpēsies Siguldas novada Kultūras centra speciālisti. Jaunums apmeklētājiem būs arī Stādu garderobe, kurā ikvienam būs iespēja novietot iegādātos stādus un pirms došanās prom ar automašīnām piebraukt tiem pakaļ, tādējādi atvieglojot stādu nešanu uz stāvvietām pilsētā. Siguldas Svētku laukumā - 5. un 6. maijā plkst. 9:00-18:00.

Rīgā notiks mīlētākie tatāru un baškīru tautas svētki «Sabantujs»

6.maijā (sestdien) Rīgas pilsētas kultūras programmas ietvaros notiks Rīgas Sabantujs. Tatāru un baškīru tautas svētku norises vieta - Rīgas centrālais parks «Vērmanes dārzs». Sabantuja programma iepriecinās ikvienu: Rīgas iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja iepazīties ar Austrumu tradīcijām un kultūru, tatāriem un baškīriem - parādīt dzimtas kultūras tradīcijas un vērtības. Kas ir Sabantujs? «Saban» tulkojumā no tatāru valodas nozīmē «arkls», «tuy» nozīmē «svētki», «kāzas». Svētkus parasti svin, beidzoties pavasara sējai. Sabantujs ir nacionālā gara pērle, tatāru un baškīru kultūras dzīves spara avots, lieliska iespēja atklāt jaunus talantus, sacensties spēkā un veiklībā, kopt un nodot tautas tradīcijas un kultūru no paaudzes paaudzē. Sabantuju svin jau vairāk nekā tūkstoti gadu, Latvijā tatāri un baškīri Sabantuju rīko jau 30 gadus.

Izstāžu centrā «Ķīpsala» norisināsies «Andele Mandele KIDS»



6.maijā plkst.11:00-17:00 Izstāžu centrā «Kīpsala» (Ķīpsalas iela 8) norisināsies Pērļu Medības bērniem - AndeleMandele KIDS, kur 350 māmiņas iztirgos bērniem noderīgas lietas un 120 dāmas izpārdos savu garderobes saturu par cenām, kas nepārsniegs 10 EUR robežu. Zinot to, ka bērni aug pa stundām, šis būs vērtīgs pasākums, lai izpārdotu drēbes un apavus, kas jūsu mazajam vairs neder, vai arī iemainītu, iegādātos ko jaunu, košu un noderīgu savām atvasēm par īpaši pievilcīgām cenām. Ieeja pasākumā no plkst. 11:00 līdz 15:00 3 EUR, pēc plkst. 15:00 bez maksas.

Latvijas Robotikas čempionāts

Sestdien, 6. maijā, plkst. 10 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē (ETF), Āzenes ielā 12 notiks 10. Latvijas robotikas čempionāts. Tajā septiņās disciplīnās savas prasmes un izcilus robotus demonstrēs robotu būves entuziasti no visām Baltijas valstīm. Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, kas ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm pasaulē. Latvijas robotikas entuziasti ir piedalījušies un guvuši uzvaras tādās prestižās robotikas sacensībās kā Robotex Igaunijā, RobotChallenge Austrijā, RoboGames ASV un Internatiol Robot Sumo Tournament Japānā, apliecinot konkurētspēju pasaules līmenī.

«Pienvedēji» debijas albumu izdos vinilā, izsludina koncertu

Sabiles grandžroka trio «Pienvedēja piedzīvojumi» 5. maijā gaida iznākam savu pirmo vinila plati – kompānijas «Mikrofona ieraksti» paspārnē jaunajā vinilplašu sērijā «Labākie albumi» pirmais tiks pārizdots grupas debijas albums «Cilvēks ar trepēm», kas savulaik izdots tikai audiokasetes formātā. Sagaidot šo notikumu, «Pienvedēja piedzīvojumi» izsludina koncertu – 5. maijā plkst. 19 Mūzikas namā «Daile», Rīgā.

Raimonds Pauls Ķīpsalā

«Pūtēju orķestri man vienmēr ir patikuši. Tas saistās ar bērnību, ar pažarniekiem un zaļumballi, ar maršiem un lustīgiem meldiņiem,» saka Maestro Raimonds Pauls, kura skaņdarbus varēs dzirdēt VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncertā «Vienā elpā» Ķīpsalā 5. maijā. Šajā koncertā skanēs gan Raimonda Paula pirms 30 gadiem tapušais popūrijs «Džons Neilands» (kurš gan nav dzirdējis «Brauciet lēnām pār tiltu, draugi»), gan jaunākais popūrijs «No Kolkas līdz Rēzeknei» Aivara Krūmiņa aranžējumā, kas pirmoreiz plašākai publikai izskanēs tieši Ķīpsalā. Starp citu, «No Kolkas līdz Rēzeknei» ir viens no bērnu un jauniešu šā koncerta vismīļākajiem skaņdarbiem. Un kā nu ne, ja kājas pašas cilājas, spēlējot priecīgās melodijas no bērnu vokālā ansambļa «Dzeguzīte» repertuāra par rauša piedzīvojumiem, nebēdnīgu kāpšanu kokā un lidojumu gaisa balonā pāri mūsu mīļajai zemītei!

Maģiskā sajūtu nakts

Sestdien, 6. maijā, Valmierā, Gaujas stāvo krastu Sajūtu parkā, otro reizi notiks jaunās sezonas atklāšanas pasākums «Maģisko sajūtu nakts», kurā no plkst. 21 ikviens apmeklētājs varēs baudīt gaismas, skaņas, garšas un krāsas maģisko saspēli dabā. «Maģisko sajūtu naktī» rīkotāji aicina ļauties plašajai mūzikas pasaulei, jo ar pavasarīgi dzidrām mūzikas skaņām Gaujas Stāvos krastus piepildīs Endija Aleksandra un Santa Fībiga, kuras uz improvizētas skatuves dabā izpildīs Pasaules un arī Latvijas melodiskākos skaņdarbus. Savukārt grupas «Sus Dungo» sešu meiteņu balsis un instrumentu skaņas radīs atmosfēru Daliņu pludmalē, kurai pievienosies arī «dzeja uz ūdens» Valmieras Drāmas teātra aktieru izpildījumā.

Koncertuzvedums «Latgales gredzens» noslēgsies Liepājā

Noslēdzot valsts svētku nedēļu, piektdien, 5. maijā, pulksten 20 Liepājas koncertzāle «Lielais dzintars» aicina uz vienu no vērienīgākajiem Latvijas simtgadei veltītajiem projektiem – koncertu cikla «Latvijas gredzens» Latgales novadam veltīto uzvedumu. «Latgales gredzens» pirmizrādi piedzīvoja 22. aprīlī Rēzeknē, turpinājumā tika izrādīts Jelgavā un Cēsīs, bet noslēgumu piedzīvos Liepājā. Latgales novadam veltītajā koncertizrādē skanēs neskaitāmi instrumenti - vijole, cimbala un kontrabass, akordeons, mandolīna un cītara, ermoņikas, grābekļi, klabekļi un taustiņi, perkusijas, vargāni un pašdarināti instrumenti, kā arī keramiķes Mairitas Folkmanes un mūziķa Aleksandra Maijera jaunbūvētais instruments - lamellofons. Uzvedumā piedalās: Latvijas Radio koris, Latgales muzikantu grupa un priesteri. Idejas autors un muzikālais vadītājs - Sigvards Kļava, video māksliniece - Katrīna Neiburga, scenogrāfs - Rūdolfs Baltiņš, gaismu mākslinieks - Egils Kupčs, režisore - Inese Mičule.

Gaismas pilī notiks konkursa «Ineses Galantes talanti» fināls

6. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā noslēgsies jauno un apdāvināto klasiskās mūzikas izpildītāju konkurss «Ineses Galantes talanti 2017», kura laikā tiks paziņoti un apbalvoti šā gada uzvarētāji – labākie jaunie vokālisti un instrumentālisti, kuri pierādījuši savas spējas klavierspēlē, stīgu instrumentu, kā arī pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē. Pasākumu būs iespējams apmeklēt bez maksas, tāpēc ikkatrs interesents var nākt un baudīt klasisko mūziku jauno mūziķu izpildījumā, kā arī atbalstīt savus favorītus.

Laikmetīgās dejas izrāde bērniem «Eksperiments ar apskāvienu»

Maija sākumā Kaņepes Kultūras centrā pirmizrādi piedzīvos laikmetīgās dejas izrāde bērniem «Eksperiments ar apskāvienu». Izrāde ir plānota kā jautra rotaļa, kur izrādes dalībnieki kopā ar skatītājiem meklēs ceļu uz apskāvienu. Pieskāriens ir nozīmīgs komponents ikvienu attiecību veidošanā. Apskāviens ir dabisks veids, kā paust rūpes un mīlestību, un tas spēj būt pat dziedinošs. Radošās komandas sastāvā ir režisore Antra Austriņa-Seņkāne, kura uzvedusi tādas izrādes kā «Heda Gablere» un «Vecmāmiņas», kā arī horeogrāfi un izpildītāji: Alise Putniņa, kura sadarbojusies ar Elmāru Seņkovu, Māru Ķimeli, Inesi Mičuli; Katrīna Albuže, kura darbojusies tādos projektos kā «Dienas varonis», «Rīga. Urbānie mīti», kā arī Modris Opelts, kurš sevi pierādījis izrādēs «Makbets», «Kaštanka» u.c.06.05. un 07.05. - 12:00 un 15:00 Kaņepes Kultūras centrā.

Pēdējo reizi iespējams noskatīties izrādes «Sasodītais sarkanais mēness»

7. maijā Liepājas teātrī pēdējo reizi tiks spēlēta izrāde «Sasodītais sarkanais mēness», ko pēc Bertolta Brehta lugas «Bungas naktī» 2013. gadā iestudēja režisors Dž.Dž.Džilindžers. Izrāde tika nominēta piecām «Spēlmaņu nakts» balvām, tai skaitā «Gada lielās formas izrāde». Lugas darbība notiek kādā janvāra naktī, kurā kājām gaisā tiek apgrieztas daudzu cilvēku dzīves. Anna un Kraglers reiz mīlēja viens otru, bet tad sākās karš. Ir pagājuši gadi; Anna, vecāku mudināta, piekritusi kļūt par turīgā Murka sievu. Ir viņu saderināšanās vakars. Un pie debesīm parādās sarkans mēness…

Otrais festivāls «Kino pedālis»

No 5. maija līdz 7. maijam Valmierā norisināsies jau otrais festivāls «Kino pedālis». Festivāla unikālais formāts ir kino baudīšana īpaši iekārtotos «pop-up» kinoteātros Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē. Dalībnieki uz kinoteātriem aicināti doties ar velosipēdiem, ļaujot izbaudīt riteņbraukšanu neparastā duetā ar filmu baudīšanu. Šā gada pasākuma krustmāte ir režisore Laila Pakalniņa. 5. maija vakarā plkst.19 ar viņas filmu «Pa Rubika ceļu» Vecpuišu parkā tiks atklātas kino naktis piecos īpaši iekārtotos kinoteātros, piedāvājot daudzveidīgu filmu programmu.