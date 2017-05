Nacionālā teātra aktieri gaidāmajos svētkos varēs doties viesizrādēs uz ASV

Latvijas Nacionālā teātra aktieri ar savu izrādi «Ceļā uz mājām» varēs piedalīties XIV Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos ASV, jo ASV Tēvzemes drošības departaments atkārtoti izskatot pieteikumus, aktieriem piešķīris darba vīzas, liecina paziņojums oficiālajā svētku interneta mājaslapā.

XIV Vispārējie Latviešu dziesmu un deju svētki notiks Baltimorā, Mērilendā no 29.jūnija līdz 3.jūlijam, bet izrādi «Ceļā uz mājām» varēs redzēt 1. un 2.jūlijā.

Oficiālajā paziņojumā Baltimoras dziesmu svētku rīcības komiteja izsaka lielu pateicību Latvijas vēstniekam ASV Andrim Teikmanim par aktīvo iesaistīšanos jautājuma risināšanā, jo papildu Nacionālā teātra izrādei svētku apmeklētāji varēs noskatīties Sanfrancisko Teātra darbnīcas veidoto izrādi «Emīls un Berlīnes zēni».

Jau ziņots, ka pēc Teikmaņa tikšanās ar ASV Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem darba vīzas Latvijas Nacionālā teātra aktieriem dalībai vasarā gaidāmajos latviešu dziesmu svētkos Baltimorā, Mērilendas štatā, tomēr varētu tikt izsniegtas, tomēr vēl bija jāsagaida ASV Pilsonības un imigrācijas dienesta nodaļas galējais lēmums.

Teikmanis telefonsarunā aģentūrai LETA atklāja, ka Latvijas vēstniecībā ASV ir ticies ar Savienoto Valstu Tēvzemes drošības departamenta pārstāvjiem. Viņš skaidroja, ka departaments ir piekritis izsniegt darba vīzas Nacionālā teātra aktieriem, taču, lai tas notiktu, nepieciešams galējais lēmums no Pilsonības un imigrācijas dienesta nodaļas.

LETA jau ziņoja, ka iepriekš Nacionālā teātra aktieri no ASV Tēvzemes drošības departamenta saņēma darba vīzu atteikumu, kas bija pamatots ar to, ka izrāde, kuru tie bija plānojuši spēlēt vasarā Baltimorā gaidāmajos ASV latviešu dziesmu svētkos, - Eliota Heiza komēdija «Ceļā uz mājām» - nav latviešu autora darbs, līdz ar to tās izrādīšanai Amerikā nav kultūrvēsturiskas nozīmes.

