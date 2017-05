Festivāls «Čello Cēsis» saņēmis kvalitātes zīmolu «EFFE Label»

Inese Zagorska. Foto: publicitātes

4. maijā Vīsbādenē, Vācijā norisinājās svinīgā ceremonija, kurā starptautiska žūrija komponista un Edinburgas festivāla ilggadējā direktora Sera Džonatana Mailsa vadībā paziņoja 715 festivālus no 39 valstīm, kuriem piešķirts Eiropas ievērojamāko festivālu kvalitātes zīmols EFFE Label 2017-2018. Koncertzāles «Cēsis» rīkotais starptautiskais čellu festivāls «Čello Cēsis» ir to vidū kā vienīgais festivāls no Latvijas, kas saņēmis šo atzinību.