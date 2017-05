Ghetto Games 9.sezonas atklāšana būs aicinājums uz cieņpilnām attiecībām

Jau šo sestdien, 13.maijā, tiks atklāta Ghetto Games jaunā, 9.sezona, - šovā pirmais notikums būs Gheto Basket draudzības spēle ar Latvijas Basketbola Līgas 1. divīzijas spēlētājiem, tā simboliski apvienojot spēkus ceļā uz Olimpiskajām spēlēm, informēja Raimonds Elbakjans.

Pasākums norisināsies Grīziņkalnā, basketbola turnīrs sākas plkst.18.00, bet oficiālā atklāšanas daļa – plkst.19.30.

«Arī šajā sezonā Ghetto Basket turnīri un spēles notiks bez tiesnešiem. Inteliģentā huligāna cienīgi apsēdāmies pie viena galda ar Latvijas Basketbola Savienību lielāka mērķa vārdā - lai kopīgi stiprinātu Latvijas basketbola jomu. Ticu, ka, apvienojot spēkus, mēs jau gada laikā spēsim celt 3x3 Latvijas basketbolu starp TOP10 pasaules spēcīgākajām valstīm reitingā, kas ļaus mūsu komandām piedalīties prestižajos 3x3 basketbola posmos visā pasaulē! Tik, cik Latvijā ir spēlēts strītbols vai tā saucamais 3x3, tik visa Eiropa kopā nav spējusi,» smejas Elbakjans.

2017.gadā Ghetto Games kopā ar Latvijas Basketbola savienību, organizē Latvijas čempionāta 3x3 basketbola turnīrus astoņos Latvijas reģionos. Tie norisināsies atbilstoši FIBA noteikumiem, reitinga punktus krājot FIBA 3x3 starptautiskajā sistēmā. Latvijas 3x3 basketbola spēlētājiem, piedaloties Ghetto Basket turnīros Rīgā un visā Latvijā, būs iespēja celt savu un Latvijas vietu pasaules reitingā, kļūstot par daļu no stāsta - «no Ghetto līdz Olimpiādei».

Ghetto Basket vecākās grupas (U16, 17+, sievietes) turpinās Ghetto Basket unikalitāti - spēli bez tiesnešiem. U12 un U14 vecuma grupās spēles norisināsies ar profesionāliem tiesnešiem, rosinot jauniešus attīstīt godīgas 3x3 basketbola spēles prasmes!

Kā uzsvēra kustības līderis, šogad jaunieši īpaši mācīsies cienīt sievietes kā līdzvērtīgas partneres, tāpēc šogad visos sporta veidos notiks arī sieviešu turnīri.

«Meitenes, sekojiet mūsu Ghetto lēdijām visas sezonas garumā, un kas zina, varbūt arī kāda no jums kļūs par aktīvu, dzīvesgudru un spēcīgu Ghetto lēdiju!» aicina Elbakjans.

Ghetto Basket 9.sezonas lielākie pasākumi kopā ar superātro BITE 4G:

Lielākie basketbola svētki ārpus Grīziņkalna sporta kompleksa norisināsies 20.maijā Jēkabpilī, 27.maijā Ogrē, 22.jūlijā Cēsīs un Krāslavā, 5.augustā Bauskā, 12. augustā Saldū un 26. augustā Kuldīgā. Basketbolisti visā Latvijā aicināti eksperimentēt ceļā uz izcilību fiziskās sagatavotības pārbaudījumu trasē «Bite Skill Challenge», kurā iekļautas arī jaunākās tehnoloģijas. «Bite Skill Challenge» superfināls norisināsies 3. augustā Grīziņkalnā, pulcējot spēcīgākos basketbolistus un meistarīgākos sportistus no visiem reģionu pasākumiem. Labākie no vislabākajiem saņems vērtīgas balvas – mobilos tālruņus un stilīgus «smart» aksesuārus.

29. jūnijā Grīziņkalnā notiks Zvaigžņu spēle, kurā sacentīsies komandas «Rīga» un «Reģioni». Spēlei tiek atlasīti un tajā piedalās basketbolisti no rangā esošajām līderu komandām, spēles formāts – 5 pret 5, spēle norisinās uz diviem groziem.

Savukārt šā gada 11. jūlijā norisināsies viens no vizuāli krāšņākajiem Ghetto Basket basketbola notikumiem, proti, pasaulē atzītais «Ghetto Kings of Air». Galvenā balva šajā pasākumā ir 1000 EUR vērta naudas balva, tāpēc skatītāju priekšā «dankošana» tiek pacelta jaunā līmenī.

Šajā gadā Rīgā būs ļoti daudz neredzētu gaisa karaļu. Pirmo reizi Latvijā viesosies amerikānis Guy Dupuy, no Amerikas redzēsim arī svaigu meistaru Cj Champion. Prieks, ka šajā gadā mums «dankos» puiši no kaimiņvalstīm - Lietuviešu «All Stars» spēles «slam dunk» konkursa uzvarētājs Gedimins Zitlinsks un astoņpadsmitgadīgais supertalants no Polijas Piters Grabo. Arī Ghetto Games ekspedīcija uz Filipīnām atstājusi pēdas, un filipīnietis David Carlos debitēs «Kings of Air». Turklāt pie mums viesosies jau pazīstamie ukrainis Vadims Millers, amerikānis Chris Staple, kā arī savā starpā «dankus» krustos pērnā Krastu Mača uzvarētājs Jordan Southerland un divkārtējs «Kings of Air» čempions Jordan Kiliganon.

13. jūlijā «Road to Moscow Open» turnīrā par ceļazīmi uz prestižo ielu basketbola 3:3 turnīru «Moscow Open» cīnīsies gan Latvijas, gan citu Eiropas un pasaules valstu komandas.

Savukārt 28. jūlijā «Ghetto Games festivālā Ventspilī» (GGFEST) Ghetto Basket turnīrs tiks rīkots neierastā laikā – dalībniekiem savas basketbola prasmes būs iespējams laukumā pierādīt vakara/nakts turnīrā 28. jūlijā.

Ghetto Games ir lielākā ielu sporta un ielu kultūras kustība Austrumeiropā, kuras mērķis ir attīstīt cilvēkus fiziski un morāli. Ghetto Games pulcē ap 12 000 unikālo dalībnieku ik gadu un vairāk nekā 200 000 skatītājus savos pasākumos un aktivitātēs. Tā ir platforma savu spēju pilnveidošanā neatkarīgi no izcelsmes, sociālās grupas, tautības, dzimuma un politiskās pārliecības. Jauniešu veidotais saturs Ghetto TV sasniedz miljoniem skatītāju internetā un pasaules mediju vidē. Kustības pamatvērtības ir mīlestība, draudzība un līdzcietība.

