Tirdzniecībā uz Noslēguma koncertu un Deju lieluzvedumu nonāks 74% biļešu

Uz 2018.gada Dziesmu un deju svētku noslēguma koncertu un deju lieluzvedumu tirdzniecībā nonāks 74% biļešu, ceturtdien Dziesmu un deju svētku padomes sēdē informēja svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

No kopējā biļešu skaita 2% būs ielūgumi valsts augstākajām amatpersonām, eksprezidentiem, virsdiriģentiem un svētku virsvadītājiem, kā arī Dziesmu un deju svētku procesa uzturētājus ārvalstīs un Kultūras ministrijas Goda viesiem par ieguldījumu kultūrā.

Savukārt 24% biļešu būs pieejamas iepriekšējai rezervācijai. Šajā grupā plāno iekļaut dziesmu un deju svētku procesa uzturētājus Latvijā un ārvalstīs, kas biļešu sadali nodrošinās pēc saviem ieskatiem. Šiem cilvēkiem atvēlēs lielāko daļu no iepriekšējā rezervācijā paredzētajām biļetēm– 70%. Dažādām sociālajām grupām - daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, politiski represētajiem un sociāli neaizsargātākajām grupām - atvēlēs 8 % no iepriekšējās rezervācijas biļetēm, bet 22 % no tām paredzētas Ministru kabinetam, Kultūras ministrijas un Ārlietu ministrijas oficiālajām delegācijām, UNESCO pārstāvjiem, Svētku partneriem, Dziesmu un deju svētku padomei un citiem.

Reklāma

Uz visiem pārējiem Dziesmu un deju svētku pasākumiem tirdzniecībā būs pieejami 98% biļešu.

Juhņēviča norādīja, ka ielūgumu skaits nākamajos svētkos ir krietni samazinājies - iepriekš ielūgumos tika izdāļāti aptuveni 12% biļešu. Samazinājums izdarīts, lai svētku pasākumi būtu pēc iespējas pieejamāki. Svētku pieejamību veicinās arī Mežaparka Lielās estrādes un Daugavas stadiona rekonstrukcija. Estrādē vietu skaits tiks palielināts no 22 000 līdz 30 000, savukārt stadionā - no 5000 līdz 10 000.

Svētku rīkotāji līdz rudenim izstrādās nolikumu par biļešu tirdzniecību, rezervēšanu un ielūgumu izsniegšanas kārtību, izveidos biļešu rezervēšanas iesniegumu izvērtēšanas komisiju, kā arī sagatavos biļešu cenrādi.

Jau ziņots, ka biļešu tirdzniecība tiks sākta nākamā gada janvārī. Plānots, ka biļešu cenas būs no 2 līdz 65 eiro. Biļetes varēs iegādāties gan internetā, gan biļešu tirdzniecības vietās. Paredzēts, ka vienā iegādes reizē viens cilvēks varēs nopirkt ne vairāk kā četras biļetes uz vienu pasākumu - iepriekš ierobežojums bija astoņas.

Saistītie raksti