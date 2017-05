Jau otro reizi Rīgas vēsturē notiks skrituļslidu, skrituļdēļu un citu skrejriteņu nakts brauciens pa pilsētas galveno ielu – Brīvības ielu. Pasākuma norises laiks – 20. maijā plkst. 23.00. Starts pie tirdzniecības parka «Alfa», tālāk līdz VEF Kultūras pilij un atpakaļ. Slēgta satiksme un nekādu mašīnu.

«Ik gadu ir novērojams, ka tieši maijā, kad parādās pirmās siltās dienas un pirmās siltās naktis, arvien lielāks cilvēku skaits izrāda papildu interesi par aktivitātēm brīvā dabā. Tā arī šajā nedēļas nogalē, kad meteorologi sola siltus laikapstākļus, cilvēki noteikti centīsies izplānot kādu aktivitāti, lai tikai nebūtu jāpaliek mājas. Brīvības ielas nakts brauciens ir brīnišķīga iespēja aktīva dzīvesveida piekritējiem saturiski pavadīt sestdienas vakaru, izbraucot unikālā braucienā ar kādu no skrejriteņiem pa Brīvības ielu. Priecājos, ka t/p «Alfa» jau otro gadu ir iespēja atbalstīt šo pasākumu. Ja kāds vēl tikai domā – teikt jā vai nē dalībai, tad aicinu uzdrīkstēties un doties šajā braucienā, jo aktīvi pavadīts laiks ir veselīgi pavadīts laiks,» teic t/p «Alfa» vadītāja Liene Apine.

Brauciens startēs no t/p «Alfa» (dalībnieku pulcēšanās plkst. 21.00) un noritēs 4800 metru garā maršrutā līdz Ropažu ielas un Brīvības gatves krustojumam, un atpakaļ līdz t/p «Alfa». Dalība pasākumā ir bez maksas, bet ir obligāta iepriekšēja reģistrācija. Dalībnieki, kuri reģistrējušies līdz 18. maijam, starta numurus var izņemt 19. maijā no plkst. 15.00 līdz 22.00 t/p «Alfa» «Sportland» veikalā, kā arī 20. maijā no plkst. 16.00 līdz 21.00 pasākuma centrā pie t/p «Alfa». Savukārt tiem, kas nav paspējuši elektroniski reģistrēties, to ir iespējams izdarīt arī 19. maijā t/p «Alfa» veikalā «Sportland» (plkst. 15.00–20.00) un 20. maijā (plkst. 16.00–21.00).

Reklāma

Pasākuma «Brīvības ielas nakts brauciens» vadītājs Armands Simsons stāsta, ka Brīvības ielas nakts brauciens ir unikāls ar to, ka galvaspilsētas galvenā iela tiek nodota dalībniekiem uz lielākiem vai mazākiem riteņiem: «Mīļie! Tas ir ekskluzīvi un fantastiski! Tā ir kā enerģijas bumba vai liels katls uz pavarda, kas pilns ar pozitīvismu. Un katrs šā pasākuma apmeklētājs gan dod, gan saņem. Enerģijas ķēde. Un es aicinu to stiprināt. Darīsim foršas lietas kopā un liksim sev būt lepniem un citiem mūs apbrīnot. Sabāziet pilnas kabatas ar smaidu, prieku, sajūsmu, uzdrīkstēšanos un visu citu pozitīvo, ko var atrast mājas plauktos, atvilktnēs, un brauciet šurp. Kopā visi ar ģimenēm! Izbaudām, stāstām un dalāmies! Aiziet!»

Pasākuma programmā paredzēta mūzika, paraugdemonstrējumi un citas aktivitātes, kas norisināsies t/p «Alfa» stāvlaukumā. Pēc pasākuma noritēs apbalvošana dažādās nominācijās. Reģistrētie dalībnieki varēs pretendēt uz spožākā dalībnieka, oriģinālākā, atraktīvākā vai gaumīgākā dalībnieka titulu, vai arī iegūt krāšņākā pāra titulu. Aicinām padomāt, kā krāšņi izrotāt un izgaismot savus braucamrīkus un sevi – lai labs garastāvoklis pašam un citiem!