Ieripo vasarā! TOP 15 velovietas Rīgā

Tiem, kuriem velobraukšana ir sirdslieta, tuvojoties vasaras sezonai, rodas jautājums, kādus jaunus maršrutus apzināt. Izveidots TOP 15 pieturvietu apskats Rīgā, norādot būtiskākās iezīmes katrā no šiem Rīgas punktiem.

Sadarbībā ar tirdzniecības parka (t/p) «Alfa» interneta vietnē Velovietas.lv pieejamo informāciju.

«Brauciens ar velosipēdu ir ne tikai impulss labam garastāvoklim un enerģijai, bet arī lietderīga nodarbe veselīga un aktīva dzīvesveida nodrošināšanai ikdienā. Tā kā sportisks dzīvesveids un saturiski pavadīts laiks raksturo t/p «Alfa» darbības principus, tad, apvienojot šīs abas vērtības, tika radīta interneta vietne velovietas.lv, kurā ikvienam riteņbraukšanas mīļotājam ir iespēja vairot ideju par aktīvu dzīvesveidu. Kas zina, iespējams, tieši jūsu fotomirklis būs tas, kas iedvesmos kādu kopā ar savu ģimeni ieplānot nedēļas nogali Rīgas aplūkošanai, braucot ar velosipēdu. To arī vēlu, sākoties vasaras sezonai - būt aktīviem, mundriem un vairāk ieplānot kopīgus izbraucienus ar ģimeni, jo, kad vēl daba ir tādā plaukumā kā vasarā,» atzīst t/p «Alfa» vadītāja Liene Apine.

TOP 15 velovietas Rīgā:

Daugavgrīvas sala. Šo Rīgas vietu var aplūkot tie, kas būs gatavi pārvarēt grūtības. Neatņemama brauciena sastāvdaļa būs iespēja izbaudīt gan Daugavgrīvas mežus, gan jūru, gan skatu uz Daugavgrīvas dabas liegumu.

Imanta un Anniņmuiža. Klasiskie Padomju laika rajoni, Anniņmuižas parks un Kleistu mežs - šim maršrutam piemīt nenoliedzams šarms, bez tam tas ir viegli izbraucams.

Dzirciems, Nordeķi, Ilģuciems. Romantisks un apbūves ziņā daudzveidīgs brauciens, kura laikā būs iespējams gan apskatīt krāšņo Botānisko dārzu, gan priecāties par koka namiņiem, Mārtiņa baznīcu, Daugavgrīvas ielas apbūvi un Dzegužkalnu.

Ķīpsala. Unikāla apbūve, klusas un mierīgas ieliņas, rāmais Zunds un brīnišķīgs skats no Balasta dambja. Izcils maršruts, ja darba dienas vakarā vēl negribi braukt mājās, bet nekur tālu prom no centra arī neizdodas tikt.

Zasulauks, Zolitūde, Šampēteris, Pleskodāle. Maršruts aizvedīs uz Zolitūdi, ļaus apskatīt Šampētera dižozolu un beidzot vedīs uz Kalnciema ielu ar tās unikālo apbūvi un mākslinieku kvartālu.

Torņakalns un Āgenskalns. Maršruts ved cauri vairākiem parkiem, ļauj iekļūt pašā Torņakalna sirdī un pieskaras Kalnciema ielas kvartālam.

Atgāzene, Ziepniekkalns un Bišumuiža. Izkāp no vilciena Rīga - Jelgava un izmet lociņu pa leģendārajiem Rīgas rajoniem - senatnīgo Atgāzeni, skaisto Ēbelmuižu, leģendāro Bišumuižu.

Lucavsala un Zaķusala. Gandrīz vai lauku noskaņas Rīgas centrā. Dodies ar divriteni uz Lucavsalu un izmēģini turienes atpūtas kompleksu. Pa ceļam apskati Lucavsalas dižkokus un nofotografējies uz Rīgas panorāmas fona!

Mangaļu pussala. Prātīgiem un pieredzējušiem braucējiem piemērots maršruts, kas vislabāk veicams, kad smiltis ir cietas un vējš pūš uz Vecāķu pusi. Šī ir lieliska iespēja pavadīt dienu aktīvā atpūtā jūras krastā un iepazīt Mangaļsalas vēsturi!

Mežaparks un Sarkandaugava. Mežaparks un Sarkandaugava ir viens no tiem Rīgas rajoniem, kurus ir vērts iepazīt! Maršrutā ir gan unikālā Mežaparka apbūve, gan lielākais Rīgas ezers - Ķīšezers, gan vēsturiskais Sarkandaugavas parks. Vari ieplānot arī muzeja «Dauderi» apskati!

Jugla, Juglas mežs. Kur citur izbaudīt mežu un ezeru, ja ne Juglas apkaimē? Izpēti Strazdumuižas parku un noskaņām bagāto Zēlustes muižas kompleksu, kā arī Juglas meža takas. Lai neapmaldītos, izmanto GPS iespējas!

Apkārt Šmerļa mežam. Daļa maršruta tiek veikta pa Brīvības gatvi. Ja līdzšinējais ceļš ir bijis pārlieku nogurdinošs tiem, kas to mērojuši, piemēram, no Pārdaugavas, var iegriezties t/p «Alfa», lai atspirdzinātos ar kādu dzērienu vai saldējumu, novietojot velosipēdu velo novietnē. Tuvojoties Juglai, pa Murjāņu ielu iebraucam ēnainajā, aizraujošajā Šmerļa mežā, kura takās nenomaldīties palīdzēs GPS.

Maskavas forštate. Šķietami īsais maršruts ir bagāts ar dažādiem parkiem un baznīcām. Viena brauciena laikā ir iespējams gan ieskatīties Maskavas forštates ikdienas dzīvē, gan aplūkot Aviācijas muzeju, aplūkot trīs dažādu konfesiju baznīcas un salīdzināt trīs parkus - Kluso parku, Miera dārzu un Maskavas dārzu.

Ķengaraga promenāde. Gleznains ceļš, kas ved gar pašu Daugavas krastu. No Dienvidu tilta var aizbraukt līdz Sarkanajam kvadrātam, uzkāpt Putnu tornī un pēc vēlēšanās doties vēl tālāk gar peldvietu uz Rumbulas pusi.

Rīgas centra parki un jūgendstils. Lielisks maršruts tiem, kas nevēlas nekur steigties un labprāt apstājas, lai izbaudītu Rīgas arhitektūras un vēstures pieminekļus. Vislabāk to izbaudīt laikā, kad uz ielām nav daudz cilvēku - piemēram, agrā vasaras rītā. Iesakām iepriekš iepazīties ar ievērojamām vietām un paņemt līdzi fotoaparātu!

Plānojot velobraucienu, ierēķini laiku, lai piefiksētu skaistākos fotomirkļus - to būs daudz! Dalies ar šīm fotogrāfijām. Izmanto iespēju iedvesmot ne vien citus velobraucējus, bet arī iepriecināt sevi, laimējot Galactico dāvanu karti 10 EUR vērtībā t/p «Alfa» organizētājā akcijā «Alfas Velovietas». Lai piedalītos akcijā, tās norises laikā nofotografē iecienītu vai jaunatklātu velovietu un atzīmē to kartē, izmantojot Twitter vai Instagram iespējas, pievienojot tagu #velovietas. Starp visiem lietotājiem, kas periodā no 02.05.2017. līdz 31.05.2017. plkst. 24.00 būs pievienojuši velovietas bildi, tiks izlozēti desmit uzvarētāji, kurš katrs saņems vienu balvu - Galactico dāvanu karti 10 EUR vērtībā. Plašāka informācija par velomaršrutiem (t.sk., kartes) un pilni akcijas noteikumi lasāmi interneta vietnē velovietas.lv.