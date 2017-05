Šogad Muzeju nakts norisinās dzejnieka Eduarda Veidenbauma zīmē, vēstot par mūžīgo jaunību un pārdomām par laika ritējumu. Muzeju naktī piedalās arī vairāk nekā 30 dažādi sabiedriskās organizācijas, pastiprinot pasākuma nozīmību kultūrvēsturiskā mantojuma izziņā.

Tāpat kā pērn arī šogad aktīvākais reģions Muzeju naktī solās arī reģionos. Vidzemē notiks 39 pasākumi, bet Kurzemē - 31. Tāpat interesenti Muzeju naktī varēs apmeklēt 23 muzeju un sabiedrisko organizāciju pasākumus Latgalē, kā arī 12 pasākumus Zemgalē.

Barn dance time with great, enthusiastic students of Vidzdme college. #muzejunakts at Skujene museum pic.twitter.com/36V7zqmMV3— Mike Collier (@mikskoljers) May 20, 2017