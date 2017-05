Nedēļas nogalē sāksies islāmticīgajiem būtiskais svētā ramadāna – īpašas pacietības izrādīšanas mēnesis, kurā šai reliģiskajai tradīcijai piederīgajiem ir jāievēro lielais gavēnis, informē musulmaņu kultūras un izglītības centrā «Miras».

Kā norāda kultūras centrā, ramadānā visu dienu – no saullēkta līdz pilnam saulrietam – musulmanim ir jāievēro gavēnis, piemēram, jāatturas no ēdieniem un dzērieniem, «vēderā nedrīkst nokļūt nekas, kam ir tilpums», piemēram, musulmanis nedrīkst smēķēt ūdenspīpi, kā arī dienas laikā «jāatturas no intīmās tuvības un citiem gavēņa pārtraukšanas veidiem, kas ir Dieva likumu noteikti».

Musulmaņu centrā stāsta, ka ramadāna laikā centrā «Miras», kas atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 35-2, paredzēti izglītojoši pasākumi, kas domāti visiem Latvijas cilvēkiem un kuros plānots aplūkot svarīgas tēmas par islāmu. Lekcijas notiks katru dienu no pulksten 20:00. Tāpat kultūras centrā ramadāna laikā katru dienu tiks rīkota iftara (svētku maltīte).

Centra pārstāvji visiem Latvijas musulmaņiem vēl «uzlabot savas īpašības, jo tas ir ceļš uz panākumiem», kā arī «mieru un labklājību musulmaņu ģimenēm un sabiedrībai, kurā viņi dzīvo».

