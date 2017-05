«Ghetto Games» šajā nedēļas nogalē Jūrmalā un Ogrē

27. maijā, Jūrmalas Kūrorta svētku ietvaros, Majoru stāvlaukumā no plkst.10 notiks starptautiski ielu deju svētki «Ghetto Dance Hardcore Battle» un no plkst.13:00 īpašs «Ghetto Football» izbraukuma turnīrs. Savukārt, Ogrē, plkst.13.00 startēs «Ghetto Basket» turnīrs, Latvijas čempionāta 2.posms, kurā «Ghetto» komanda aicina piedalīties ikvienu basketbolistu un sportot gribētāju, nformēja Raimonds Elbakjans.

Kūrorta svētkos Majoru stāvlaukumā no plkst.10:00 pulcēsies talantīgākie un spēcīgākie ielu dejotāji no Latvijas, Ukrainas, Krievijas, Igaunijas un Baltkrievijas kuri sacentīsies divās kategorijās – breakdance un hip hop. Par muzikālo noskaņu rūpēsies dīdžejs Mix Master AG un dīdžejs K-EY Beats, pasākumu vadīs un pūli iekustinās Latvijas hiphopa mākslinieks Ozols kopā ar Tarasu, vienu no Latvijas ielu deju kustības aktīvistiem.

Ogrē, Viens no pasākuma īpašajiem pārsteigumiem būs basketbola sadraudzības spēle starp komandām «Ghetto Basket» un «BK Ogre/Kumho Tyre», kurā labākie «Ghetto Basket» spēlētāji sacentīsies meistarībā ar jau pieredzējušajiem Ogres basketbolistiem. Spēles sākums plkst. 13:10.

Tikmēr strītbola reģistrācijas sākums plkst.12.00, sacensībām dalībnieki varēs reģistrēties piecās vecuma grupās - U12, U14, U16, 17+ un meitenes.

Arī šajā turnīrā U12 un U14 grupām spēles tiesās profesionāli tiesneši, savukārt pārējās grupās spēles notiks bez tiesnešiem. Turnīram pieteikties tiek aicināts ikviens interesents un sporta entuziasts, neatkarīgi no viņa vecuma. Ogres Ghetto Basket un Latvijas čempionāta posma rezultāti tiks publicēti un reģistrēti «FIBA 3x3 Planet» mājaslapā, krājot gan individuālos, gan komandas, gan Valsts kopējos reitinga punktus.

Ghetto Basket Ogres turnīrā, sadarbībā ar veikalu «ProBasketball» arī pirmo reizi šajā sezonā norisināsies trīspunktnieku konkurss, kurā pasākuma apmeklētāji un turnīra dalībnieki pārliecināsies par savu precizitāti tālmetienu izpildē.

Sadarbībā ar «Bite Latvija», arī šajā reģionu pasākumā ikvienam interesentam tiks dota iespēja piedalīties īpaši veidotā «Bite Skill Challenge" uzdevumu trasē, kurā dalībnieki sacentīsies četrās vecuma grupās - U12, U14, U16 un 17+. Trasē būs dažādu pakāpju grūtības uzdevumi, lai motivācija cīnīties par uzvaru būtu gan jau pieredzējušiem sportistiem, gan vienkārši sportot gribētājiem.

«Bite Skill Challenge» uzdevumu trase ļauj attīstīt ikvienam jaunietim nozīmīgas īpašības – koordināciju, ātrumu, precizitāti un izturību. Trase nav no vieglākajām, taču «Ghetto Basket» komandā ļoti aizrāvāmies to izstrādājot un pašiem arī testējot. Ogrē pats piedalīšos trasē un metīšu izaicinājumu pats sev, lai varētu vairāk!» uzsvērta «Ghetto Basket» trīskārtējais čempions Jānis Āre.

Viens no «Bite Skill Challenge» īpašajiem pārsteigumiem ir uzdevums, kas jāpilda, izmantojot jaunākās HTC Vive virtuālās realitātes brilles. « Tehnoloģijas iespējams izmantot ļoti daudzpusīgi – ja vēlamies, tās var kalpot aktīvam dzīvesveidam un sevis attīstīšanai,» piebilda Āre.

