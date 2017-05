Ar draudzības spēli noslēdzies Latvijas čempionāta «Ghetto Basket» 2. posms Ogrē

27. maijā Ogrē, «Ghetto Basket» turnīra draudzības spēlē ar BK «Ogre/Kumho Tyre» ar spēlēt un jiem Gunti Sīpoliņu, Kristapu Pļaunieku, Gunti Sīviņu, Jāni Pozņaku un BK «Ogre/Kumho Tyre - 2» (Raimondu Pabriežu, Mārci Šteinbergu, Dāvidu Atelbaueru, Miku Brencānu un Ogres leģendu «Džagu» ) ar rezultātu 20:22 uzvarēja LBL pārstāvētā komanda «Ogre/Kumho Tyre». Spēles sākums plkst. 13:10, informēja pasākuma organizators- Ghetto Basket trīskārtējais čempions Jānis Āre.

Kā pēc basketbola spēles atzina pieredzējušie Ogres basketbolisti, savā starpā šāda līmeņa, bet atšķirīgu divīziju komandām spēlēt sanāk reti. Ir patīkami, ja pēc sezonas beigām bija iespēja pacīnīties par uzvaru kopā ar bērnības draugiem negaidīti sīvā cīņā ar spēles izskaņu gandrīz punkts punktā. Basketbola sadraudzības spēle noritēja godīgi, bez liekas savstarpējās nesaprašanās vai apzinātu kļūdu veikšanas. Kristaps Pļavnieks brīdī, kad spēles rezultāts jau bija sasniedzis divdesmit punktu robežu abām komandām, ar precīzu tālmetienu izrāva uzvaru savai pārstāvētaai LBL komandai.

Ogres piedāvātās sporta un basketbola iespējas ir visai plašas, sākot ar dažāda veidu treniņu plānu Ogres novada sporta centrā, beidzot ar jauno basketbolistu apmācīšanu Ogres basketbola skolā.

Ghetto Basket Ogres turnīrā, sadarbībā ar veikalu «ProBasketball» arī pirmo reizi šajā sezonā norisinājās trīspunktnieku konkurss, kurā uzvarēja Valdis Razumovskis ar iemestiem 14 punktiem.

Sadarbībā ar «Bite Latvija», arī šajā reģionu pasākumā ikvienam interesentam tiks dota iespēja piedalīties īpaši veidotā «Bite Skill Challenge" uzdevumu trasē, kurā dalībnieki sacentīsies četrās vecuma grupās - U12, U14, U16 un 17+. Trasē būs dažādu pakāpju grūtības uzdevumi, lai motivācija cīnīties par uzvaru būtu gan jau pieredzējušiem sportistiem, gan vienkārši sportot gribētājiem.

««Bite Skill Challenge» uzdevumu trase ļauj attīstīt ikvienam jaunietim nozīmīgas īpašības – koordināciju, ātrumu, precizitāti un izturību. Trase nav no vieglākajām, taču «Ghetto Basket» komandā ļoti aizrāvāmies to izstrādājot un pašiem arī testējot. Ogrē pats piedalīšos trasē un metīšu izaicinājumu pats sev katrā no posmiem, lai varētu vairāk!» uzsvēra «Ghetto Basket» trīskārtējais čempions Jānis Āre. Ogrē Jānis Āre trasi pieveica, uzrādot rezultātu 00:59,12 un izaicinot pasākuma vadītāju Emīlu Liepiņu, kurš trasi pieveica 01:15.25. Puiši stāstīja, ka iesaka katram pamēģināt spēlēt basketbolu ar HTC Vive virituālajām brillēm.